Mainz (ots) -Mutproben in den sozialen Netzwerken animieren zum Nachahmen. Was ist, wenn sie lebensgefährlich werden? Im "37°-Film: "Klicks um jeden Preis - Wenn TikTok-Challenges zur Gefahr werden" begleiten die Autorinnen Kathi Liesenfeld und Andrea Schäfer junge Menschen in einer Welt zwischen Anerkennung, Gruppendruck und Selbstinszenierung. Die Reportage ist Dienstag, 15. September 2026, ab 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Außerdem zeigt das ZDF im September vier weitere "37°"-Reportagen."37°: Durchstarten im Alter"Schauplatz ist ein Essener Gasthaus. Hier treffen Gunther und Jörg aufeinander - beide sind bereits im Ruhestand. Etwas Sinnhaftes tun und noch einmal im Leben durchstarten - davon träumen die beiden. Jörg als Betreiber des Lokals, Gunther als Servicekraft. Obwohl sich die beiden von Hindernissen nicht beirren lassen, droht das Projekt zu scheitern. Die "37°"-Reportage "Durchstarten im Alter" von Katharina Gugel ist am Dienstag, 1. September 2026, ab 05.00 Uhr, im ZDF-Streaming verfügbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen."37°: Ungeplant schwanger"Klara, Jacky und Laura müssen eine weitreichende Entscheidung treffen. Alle drei werden ungeplant schwanger und fragen sich: Was nun? Bin ich bereit für ein Kind? Während Klara eine klare Antwort auf diese Frage hat, ringen Jacky und Laura mit sich. Ist ein Baby vereinbar mit ihren Zukunftsplänen und Erwartungen ans Leben ist. "37°: Ungeplant schwanger" von Lotta Pommerien und Franka Frei ist ab Dienstag, 8. September 2026, 05.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen."37°: Mein Weg ins Vergessen - Leben mit Frühdemenz"Britta erhält mit 56 Jahren die Diagnose Alzheimer, zwei Jahre ist das her. Ein Schock, denn die Krankheit ist unheilbar, jeden Tag verliert sie ein Stück ihres Lebens. Dennoch trotzt sie dem immer schwieriger werdenden Alltag viele glückliche Momente ab und genießt bewusst die Zeit, die ihr bleibt. Die Reportage von Marion Mück-Raab und Stefanie Neckermann wirft aus Brittas Perspektive einen Blick auf die Krankheit: Wie erlebt sie den Verlust ihrer kognitiven Fähigkeiten? Wie bereitet sie sich auf den Tod vor? Und wie gehen ihr Mann, die erwachsenen Kinder und Enkelkinder mit dem Weg ins Vergessen um?Rund 100.000 Menschen zwischen 45 und 64 Jahren sind von einer Frühdemenz betroffen. Diese Altersgruppe trifft die Diagnose besonders hart, weil sie noch mitten im Berufsleben steht. Der Film "Mein Weg ins Vergessen - Leben mit Frühdemenz" ist Montag, 21. September 2026, 05.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und am Dienstag, 22. September 2026, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen."37°: Geheimsache Tierversuche"Was geschieht hinter verschlossenen Türen deutscher Tierversuchslabore? Für viele sind Tierversuche ethisch nicht vertretbar, andere halten sie für wissenschaftlich notwendig. Ein Jahr lang versucht Manfred Karremann, mit Tierversuchslaboren ins Gespräch zu kommen. Trotz angebotener Anonymität bleiben die Türen geschlossen. Nur Prof. Stefan Schlatt von der Universität Münster spricht offen über Tierversuche und seine Beweggründe.Die Reportage "Geheimsache Tierversuche" ist Dienstag, 29. September 2026, ab 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.Die "37°"-Filme werden mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Magda Huthmann per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de und telefonisch unter 06131 - 70-12149 und Christina Betke per E-Mail unter betke.c@zdf.de und telefonisch unter 06131 - 70-12717.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37) zu "37°" und den neuen Filmen.- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen folgende "37°"-Reportagen (nach Login) als Presse-Preview zur Verfügung:Preview: 37° - Klicks um jeden Preis: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-klicks-um-jeden-preis)Preview: 37° - Durchstarten im Alter: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-durchstarten-im-alter)Preview: 37° - Mein Weg ins Vergessen: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-mein-weg-ins-vergessen)Preview: 37° - Geheimsache Tierversuche: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-geheimsache-tierversuche)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6339711