Mainz (ots) -
Woche 39/26
Samstag, 19.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Ermittler!
Ungesühnt
Deutschland 2020
"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Vermisst! Der Fall Mareike"
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 22.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Ermittler!
DNA lügt nicht
Deutschland 2018
"Ermittler! - Bis der Tod euch scheidet" entfällt
7.30 Ermittler!
Im Kopf der Täter
Deutschland 2022
"Ermittler! - Verletzte Gefühle" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 23.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik
Flugzeug
Großbritannien/Deutschland 2019
"Die Spur: Likes, Luxus, Lügen? Influencer im Visier der Steuerfahnder" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 25.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.30 Musk gegen Trump
Machos, Macht, Milliarden
Deutschland/USA 2025
"Globalisierung - Wie Krisen unsere Welt verändern" entfällt
6.15 Die Spur
Blutgold - Die Macht der Kartelle
Deutschland 2026
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6339710
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