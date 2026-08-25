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Dow Jones News
25.08.2026 15:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. August (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. August (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 
  07:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 
     (15:00 Investorenkonferenz) 
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     VCI-Forschungspressekonferenz 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
  12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu 
     "Future of payments: trends" 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vm 
     zuvor:    +0,3% gg Vm 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +1,5% gg Vq 
     1. Veröff.:  +1,5% gg Vq 
     1. Quartal:  +2,1% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:   +6,2% gg Vq 
     1. Veröff.:  +6,2% gg Vq 
     1. Quartal:  +3,6% gg Vq 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vm 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+3,6% gg Vj 
     zuvor:    -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:    +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Teilnahme an Greensboro Chamber of 
     Commerce Event 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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