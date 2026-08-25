Auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Kerosin-Alternative haben Forscher:innen aus Japan die Eigenschaften eines Biokraftstoffs auf Kokosöl-Basis untersucht. Die Ergebnisse zeigen zwar das Potenzial des Gemischs, aber auch mehrere Haken. Der jährliche Treibstoffbedarf aller kommerziellen Fluggesellschaften weltweit beläuft sich laut Schätzungen des Dachverbands der Fluggesellschaften IATA auf rund 375 Milliarden Liter (Stand: 2024). Zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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