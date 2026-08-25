Mac Mini zum kleinen Preis? Das war einmal. Kostete die M4-Variante ursprünglich einmal 699 Euro, geht die neue Version mit M6-Chip für über 1.000 Euro an den Start. Was gibt es dafür? Apple aktualisiert seine populären Desktop-Computer Mac Mini und Mac Studio mit stärkeren Chips. Die Kleincomputer wurden in den vergangenen Jahren zu Bestsellern für den iPhone-Konzern, insbesondere wenn es um lokale Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) geht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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