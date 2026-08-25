Mannheim (ots) -Ob Apotheke, Pflege, ÖPNV, Spielhalle oder Sicherheitsdienst: In vielen Berufen können kritische Situationen ohne Vorwarnung eskalieren. Die SafePanic Alarmuhr von Almas Industries ermöglicht einen stillen Alarm per SOS-Taste - schnell, diskret und mit Anbindung an eine 24/7-Leitstelle.Eine Kundin wird am Apothekentresen laut. Ein Gast in der Spielhalle kommt dem Personal zu nah. Eine Pflegekraft merkt beim Hausbesuch, dass die Situation kippt. Ein Fahrkartenkontrolleur erlebt, wie aus einer sachlichen Kontrolle plötzlich Aggression wird. Solche Momente kündigen sich selten eindeutig an. Eben war es noch ein Gespräch, eine Beschwerde oder eine Kontrolle. Dann verändert sich der Ton, der Abstand wird kleiner, die Stimmung kippt. Für Mitarbeitende entsteht bei einer Bedrohung am Arbeitsplatz eine heikle Gratwanderung: Sie sollen ruhig bleiben, deeskalieren und professionell reagieren. Gleichzeitig müssen sie im Ernstfall schnell Hilfe holen können, ohne die Situation zusätzlich zu verschärfen.Genau hier zeigt sich, warum Mitarbeiterschutz im Kundenkontakt anders gedacht werden muss als klassische Arbeitssicherheit. Denn bei Übergriffen, Bedrohung oder Gewalt am Arbeitsplatz zählt nicht nur, dass Hilfe gerufen wird. Entscheidend ist auch die Art und Weise: schnell, diskret und ohne sichtbare Eskalation.Wenn der Notruf nicht auffallen darfIn vielen kritischen Situationen ist das Smartphone nicht die beste Lösung. Wer bedroht oder bedrängt wird, kann nicht immer frei sprechen oder sichtbar zum Telefon greifen. Und wer nach einem Übergriff am Arbeitsplatz stürzt oder das Bewusstsein verliert, kann möglicherweise gar nicht mehr selbst reagieren.Deshalb brauchen Unternehmen Lösungen, die zum realen Ablauf solcher Situationen passen: unauffällig, schnell erreichbar und klar in eine Reaktionskette eingebunden. Ein stiller Alarm kann hier den entscheidenden Unterschied machen: Ein Knopfdruck genügt.Übergriff am Arbeitsplatz: ein Thema für viele BranchenÜbergriff am Arbeitsplatz und Gewalt am Arbeitsplatz sind keine Nischenthemen einzelner Hochrisikobereiche. Sie können überall dort entstehen, wo Mitarbeitende mit Kunden, Patienten, Gästen oder anderen betriebsfremden Personen arbeiten. Besonders relevant wird das Risiko, wenn Mitarbeitende allein, zu Randzeiten, in emotional aufgeladenen Situationen oder mit Bargeld, Wertsachen, Medikamenten oder sensiblen Entscheidungen zu tun haben.In Apotheken kann es um verweigerte Medikamentenabgabe, Notdienste oder aggressive Kundschaft gehen. In Spielhallen und an Nachtrezeptionen entstehen Risiken durch Bargeld, Frust oder späte Öffnungszeiten. In Pflege, Beratung oder psychotherapeutischen Praxen können Nähe, Belastung und persönliche Krisen dazu führen, dass Gespräche kippen. Auch Security, Ordnungsdienste, Fahrkartenkontrolleure, Kassenpersonal, Immobilienmakler oder Handwerker im Außendienst sind Situationen ausgesetzt, in denen schnelle Hilfe via Notfalluhr wichtig werden kann.Für Unternehmen, Einrichtungen und Betreiber stellt sich deshalb eine sehr konkrete Frage: Wie schützen sie Mitarbeitende, wenn professionelle Deeskalation allein nicht mehr ausreicht?SafePanic: Alarmuhr für kritische Situationen im KundenkontaktSafePanic von Almas Industries wurde genau für solche Momente entwickelt. Die Alarmuhr ist eine tragbare Sicherheitslösung für Mitarbeitende in übergriffsgefährdeten Situationen - vom stillen Alarm bei Bedrohung bis zum Überfallalarm im Ernstfall. Im Mittelpunkt steht die schnelle, diskrete Alarmierung per SOS-Taste. Wird die SOS-Taste gedrückt, löst die SafePanic Alarmuhr einen stillen Alarm aus. Dieser kann an eine 24/7 besetzte Notrufleitstelle weitergeleitet werden. Dort wird nach vorher festgelegter Reaktionskette gehandelt, zum Beispiel durch Kontaktaufnahme mit definierten Ansprechpartnern, Sicherheitsdienst oder Polizei.Der Vorteil: Mitarbeitende müssen im Ernstfall nicht erst das Smartphone entsperren, eine Nummer wählen oder die Situation erklären. Sie können Hilfe anstoßen, während sie weiterhin ruhig bleiben und nach außen möglichst wenig Aufmerksamkeit erzeugen. Damit ist SafePanic kein sichtbares Drohsignal, sondern ein unauffälliger Schutzmechanismus. Die Alarmuhr wird am Handgelenk getragen und fügt sich dadurch in den Arbeitsalltag ein.Stiller Alarm statt sichtbarer EskalationGerade bei Bedrohung am Arbeitsplatz kann ein sichtbarer Hilferuf riskant sein. Wer offen telefoniert, hektisch das Smartphone sucht oder laut um Unterstützung bittet, kann eine ohnehin angespannte Situation zusätzlich verschärfen.Der stille Alarm verfolgt einen anderen Ansatz. Er bleibt für Außenstehende unauffällig und gibt Mitarbeitenden trotzdem die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Das ist besonders wichtig in Situationen, in denen jede sichtbare Gegenreaktion als Provokation verstanden werden könnte.SafePanic unterstützt Mitarbeitende also nicht erst nach einem Vorfall, sondern bereits in dem Moment, in dem sich eine Situation gefährlich entwickelt. Das kann bei einem aggressiven Gast genauso relevant sein wie bei einer bedrohten Person in einer Praxis, bei Kassenpersonal im Einzelhandel oder bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst.Mehr als ein PanikknopfAuch wenn SafePanic im Kern wie ein Panikknopf am Handgelenk funktioniert, geht die Lösung über einen einfachen Notfallknopf hinaus. Denn ein Alarm ist nur dann wirklich hilfreich, wenn klar ist, was danach passiert. Deshalb verbindet Almas Industries die SafePanic Alarmuhr mit einem professionellen Sicherheitskonzept. Dazu gehören die Auswahl geeigneter Einsatzbereiche, die Definition der Alarmwege, die Anbindung an eine 24/7-Leitstelle, die Einweisung der Mitarbeitenden und die laufende Betreuung.Hinzu kommt: SafePanic ist nicht nur auf die aktive Alarmierung per Knopfdruck ausgelegt. Die Alarmuhr kann zusätzlich Schutz bieten, wenn Mitarbeitende nach einem Übergriff nicht mehr selbst reagieren können. Dafür sind Funktionen wie Ruhealarm oder Sturzerkennung relevant. Erkennt das System Bewegungslosigkeit oder einen Sturz, kann ebenfalls ein Alarm ausgelöst werden. Manchmal bleibt für den SOS-Notfallknopf keine Zeit. Manchmal ist die betroffene Person nach einem Vorfall nicht mehr handlungsfähig. Dann wird die automatische Erkennung zu einem zusätzlichen Sicherheitsbaustein.Mitarbeiterschutz braucht klare ProzesseTechnik allein löst kein Sicherheitsproblem. Entscheidend ist, dass sie in klare Prozesse eingebettet ist. Wer wird im Notfall informiert? Welche Informationen erhält die Leitstelle? Wie wird der Standort übermittelt? Wann wird eskaliert? Welche Rolle spielen interne Ansprechpartner, Sicherheitsdienst oder Polizei? Und wissen Mitarbeitende, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen?Almas Industries begleitet Unternehmen deshalb nicht nur mit der SafePanic Alarmuhr selbst, sondern mit einem Full-Service-Ansatz: von der Beratung über die Einrichtung bis zur Leitstellenanbindung. So entsteht aus einer Uhr mit SOS-Taste bzw. Panikknopf eine konkrete Sicherheitslösung für den Arbeitsalltag.Mitarbeitende schützen heißt Verantwortung übernehmenÜbergriffe lassen sich nicht immer vollständig verhindern. Aber Unternehmen können sich darauf vorbereiten. Sie können Risiken erkennen, Prozesse definieren und Mitarbeitenden eine Möglichkeit geben, in kritischen Momenten Hilfe auszulösen.SafePanic von Almas Industries ist dafür eine praxisnahe Lösung: eine Notfalluhr mit stillem Alarm, SOS-Taste, Standortübermittlung und 24/7-Leitstellenanbindung. Entwickelt für Mitarbeitende, die im Kundenkontakt, im Außendienst, in Einrichtungen, im Service oder in übergriffsgefährdeten Arbeitsbereichen schnell und diskret Unterstützung benötigen.Denn wenn der Arbeitsalltag plötzlich kippt, sollte niemand erst überlegen müssen, wie Hilfe gerufen werden kann.Almas Industries ist seit 2004 Anbieter moderner Sicherheitstechnik und unterstützt Unternehmen in mehreren europäischen Märkten beim Schutz von Menschen, Gebäuden und Arbeitsbereichen. Zum Portfolio gehören unter anderem Einbruch- und Perimeterschutz, biometrische Zutrittssysteme, Totmannschalter, Personen-Notsignal-Anlagen, Notfallsäulen, DOC Defibrillatoren sowie SafePanic für diskrete Alarmierung bei Übergriff, Bedrohung und Überfall.Weitere Informationen zu SafePanic von Almas Industries: https://totmann-schalter.de/safepanic/Pressekontakt:Almas Industries AGMatthias KlüwerFloßwörthstraße 5768199 MannheimDeutschlandUSt-IdNr.: DE814418527HRB 1035T: 0049-621-8425280F: 0049-621-842528999@: pr@almas-industries.dealmas-industries.deOriginal-Content von: ALMAS INDUSTRIES AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134416/6339726