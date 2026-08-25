Berlin (ots) -Kostenfreier Kurzcheck für produzierende Unternehmen ab 100.000 kWh Jahresverbrauch prüft Beschaffungsstrategie, Lastprofil und die Abhängigkeit von einzelnen KauftagenZahlen Unternehmen bei der Strombeschaffung mehr als nötig? Die ehrliche Antwort lautet: Das lässt sich am angebotenen Preis allein nicht erkennen.Denn wer seinen gesamten Strombedarf zu einem einzigen Zeitpunkt preislich fixiert, macht einen wesentlichen Teil seines Energiepreises vom Marktpreis genau dieses Tages abhängig. Das sorgt für Kalkulierbarkeit - kann aber gleichzeitig ein erhebliches Timing-Risiko bedeuten.SEICON Energy startet deshalb einen kostenfreien und unverbindlichen Beschaffungs-Kurzcheck für produzierende Unternehmen ab 100.000 kWh Jahresverbrauch. Geprüft wird, ob die bestehende Strombeschaffung zum tatsächlichen Verbrauch und zum gewünschten Verhältnis aus Planungssicherheit und Marktrisiko passt.Beschaffungs-Kurzcheck anfragen:https://ots.de/mUOmeCEin guter Angebotspreis ist noch keine gute BeschaffungsstrategieBeim Einkauf von Gewerbestrom konzentrieren sich Unternehmen häufig auf den angebotenen Preis. Doch mindestens genauso wichtig ist die Frage, wie und wann dieser Preis zustande gekommen ist.Bei einer vollständigen Preisfixierung wird der geplante Strombedarf für einen bestimmten Zeitraum weitgehend zu einem Beschaffungszeitpunkt preislich abgesichert.Der Vorteil: Das Unternehmen erhält Planungssicherheit.Das Risiko: Ein erheblicher Teil des Beschaffungspreises hängt vom Marktpreis eines einzigen Tages ab.Bei einer Tranchenbeschaffung werden dagegen Teilmengen zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgesichert. Dadurch verteilt sich das Timing-Risiko auf mehrere Kaufentscheidungen.Das bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass eine Tranchenbeschaffung automatisch günstiger ist. Entscheidend ist, welches Modell zur Verbrauchsstruktur, zum Planungshorizont und zur Risikostrategie des Unternehmens passt.Ein Preisunterschied von 20 Euro je MWh entspricht bei 5 GWh bereits 100.000 EuroWelche wirtschaftliche Bedeutung der Beschaffungspreis bei größeren Strommengen haben kann, zeigt eine einfache Sensitivitätsrechnung.Bei einem Jahresverbrauch von 5 GWh beziehungsweise 5.000 MWh entspricht ein Preisunterschied von:- 5 Euro/MWh einer rechnerischen Differenz von 25.000 Euro,- 10 Euro/MWh einer rechnerischen Differenz von 50.000 Euro,- 20 Euro/MWh einer rechnerischen Differenz von 100.000 Euro.Diese Berechnung ist kein Einsparversprechen. Sie zeigt ausschließlich, welchen rechnerischen Effekt unterschiedliche Beschaffungspreise bei identischer Strommenge haben.Ob ein Unternehmen tatsächlich wirtschaftliches Optimierungspotenzial besitzt, lässt sich erst anhand der konkreten Verbrauchs-, Vertrags- und Beschaffungsdaten beurteilen.Wer nur auf den Jahresverbrauch schaut, sieht nicht das ganze BildZwei Unternehmen können jeweils fünf Gigawattstunden Strom pro Jahr verbrauchen und trotzdem völlig unterschiedliche Voraussetzungen für ihre Strombeschaffung haben.Ein Betrieb mit kontinuierlicher Produktion weist ein anderes Lastprofil auf als ein Unternehmen im Einschichtbetrieb oder eine Produktion mit ausgeprägten Verbrauchsspitzen.Das Lastprofil zeigt unter anderem:- wann Strom tatsächlich verbraucht wird,- wie hoch die kontinuierliche Grundlast ist,- wann Lastspitzen auftreten,- wie stark der Verbrauch schwankt,- welche Mengen sich verlässlich planen lassen.Für die Bewertung einer Beschaffungsstrategie ist deshalb nicht nur entscheidend, wie viel Strom verbraucht wird, sondern auch, wann und in welcher Struktur der Verbrauch entsteht.Kurzcheck statt BauchgefühlDer SEICON Beschaffungs-Kurzcheck richtet sich an produzierende Unternehmen in Deutschland und der DACH-Region ab 100.000 kWh Jahresverbrauch.Für eine erste Einordnung betrachtet SEICON insbesondere:- den Jahresverbrauch,- das aktuelle Beschaffungsmodell,- den Unternehmensstandort,- das vorhandene Lastprofil,- die gewünschte Planungssicherheit,- die Abhängigkeit von einzelnen Beschaffungszeitpunkten.Je nach Datenlage können unterschiedliche Beschaffungsansätze gegenübergestellt werden - beispielsweise eine vollständige Preisfixierung, eine Beschaffung in mehreren Tranchen oder eine stärker am tatsächlichen Verbrauchsprofil orientierte Struktur.Der Kurzcheck ist kein automatisierter Tarifvergleich und kein pauschaler Einsparreport. Unternehmen erhalten eine persönliche Einordnung ihrer bestehenden Strombeschaffung.Festpreis oder Tranchen? Das ist nicht die entscheidende FrageEine vollständige Preisfixierung kann sinnvoll sein, wenn eine hohe Kalkulierbarkeit im Mittelpunkt steht. Mehrere Beschaffungszeitpunkte können dagegen die Abhängigkeit von einem einzelnen Marktzeitpunkt reduzieren.Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht:Welches Beschaffungsmodell ist grundsätzlich am günstigsten?Sondern:Welches Beschaffungsmodell passt zu unserem tatsächlichen Verbrauch und zu unserer Risikostrategie?Genau diese Frage soll der Beschaffungs-Kurzcheck zunächst transparent und auf Basis der vorhandenen Unternehmensdaten beantworten.Strombeschaffung prüfen lassenProduzierende Unternehmen ab 100.000 kWh Jahresverbrauch können den kostenfreien Beschaffungs-Kurzcheck direkt online anfragen:SEICON Beschaffungs-Kurzcheck:https://ots.de/BSvNLqDie Anfrage ist kostenfrei und unverbindlich. Nach Übermittlung der Eckdaten erfolgt eine persönliche Rückmeldung.Weiterführende Informationen: https://www.seicon.energyPressekontakt:SEICON Energy GmbHKurfürstendamm 19410707 BerlinLisa BrossChief Marketing OfficerE-Mail: lisa.bross@seicon.energyTelefon: +49 30 700 159 610Original-Content von: SEICON Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182664/6339737