Windows 95 wurde mit vielen Extras ausgeliefert, darunter Spiele, Cartoons und ein Musikvideo von Weezer. Was steckte hinter dieser außergewöhnlichen Microsoft-Kampagne? Windows 11 ist ein Betriebssystem, das wohl kaum jemand als "spaßig' bezeichnen würde. Tatsächlich ist es so unbeliebt wie kein anderes Microsoft-System zuvor. Dabei gab es eine Zeit, in der Menschen vor den Läden Schlange standen, um sich eine Windows-95-CD zu sichern. Diese Begeisterung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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