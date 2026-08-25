Uniper baut seine langfristige Gasversorgung mit einem umfangreichen Liefervertrag mit Equinor aus. Von 2027 bis 2041 sollen jährlich mehr als 30 Terawattstunden Erdgas aus Norwegen nach Deutschland fließen. Der Vertrag stärkt die Versorgung, während niedrige Gasspeicherstände und Norwegens künftige Förderpolitik weiter im Fokus stehen.Mehr als 30 TWh Gas pro Jahr Uniper hat mit dem norwegischen Energiekonzern Equinor einen langfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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