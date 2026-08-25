HAMBURG (dpa-AFX) - Die Stadt Hamburg will schon bald Kredite für ausschließlich klimafreundliche Projekte aufnehmen. Diese sogenannten Green Bonds, also grünen Anleihen, sollen helfen, die Klimaziele der Stadt zu erreichen, wie die Finanzbehörde mitteilte. Mit dem geliehenen Geld sollen beispielsweise Klimaschutzmaßnahmen oder nachhaltige Infrastrukturvorhaben finanziert werden.

Konkret bedeutet das: Schon Ende 2026 beziehungsweise im ersten Halbjahr 2027 können grüne Wertpapiere der Stadt mit einem festen Zinssatz erworben werden. Pro Anleihe ist ein Volumen von mindestens 500 Millionen Euro geplant. Zwar richte sich das Angebot vor allem an institutionelle Investoren, aber auch Privatanleger könnten diese Wertpapiere über ihre Hausbank kaufen. Zur Höhe der Zinsen gab es zunächst keine Informationen./cgl/DP/stw