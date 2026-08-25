Das Unternehmen verstärkt sein Engagement für das globale Videospiel-Ökosystem mit einer Reihe neuer Tools und Lösungen, die in Köln vorgestellt werden

Xsolla, ein globales E-Commerce-Unternehmen für Videospiele, das Entwicklern dabei hilft, ihre Spiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren, gab heute bekannt, dass es zur gamescom dev und zur gamescom 2026 zurückkehren wird der weltweit führenden Veranstaltung für Computer- und Videospiele, die vom 24. bis 30. August in Köln, Deutschland (EU), stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260825309668/de/

Graphic: Xsolla

Auf der diesjährigen Veranstaltung wird Xsolla wichtige Neuheiten der letzten Wochen vorstellen, die die Bereiche Creator-Marketing, globale Zahlungsabwicklung, Backend-Infrastruktur und neue Vertriebskanäle umfassen und alle darauf ausgelegt sind, Entwicklern die Markteinführung, das Wachstum und die Monetarisierung reibungsloser zu ermöglichen:

Erweitertes Xsolla-Partnernetzwerk : Ein erweitertes Netzwerk mit verifiziertem Creator-Marketing im Publisher-Konto, mehr als 15 neuen lokalen Zahlungsmethoden auf drei Kontinenten sowie CLI-Unterstützung für das kostenlose KI-Toolkit, mit dem Entwickler in einer einzigen Sitzung vom Händlerkonto zum funktionsfähigen Webshop gelangen.

: Ein erweitertes Netzwerk mit verifiziertem Creator-Marketing im Publisher-Konto, mehr als 15 neuen lokalen Zahlungsmethoden auf drei Kontinenten sowie CLI-Unterstützung für das kostenlose KI-Toolkit, mit dem Entwickler in einer einzigen Sitzung vom Händlerkonto zum funktionsfähigen Webshop gelangen. Investition in die Community: Community-Hub und neue Live-Ops-Tools in der Xsolla Publishing Suite.

Community-Hub und neue Live-Ops-Tools in der Xsolla Publishing Suite. Verstärkter Fokus auf den Xsolla Web Shop: Ausbau des Xsolla Web Shops zu einem vollständigen Direct-to-Consumer-Ökosystem für mobile Spiele.

Ausbau des Xsolla Web Shops zu einem vollständigen Direct-to-Consumer-Ökosystem für mobile Spiele. Partnerschaft mit AccelByte : Eine grundlegende Backend-Partnerschaft mit AccelByte, die integrierte Backend-Lösungen für Spieleentwickler bietet.

: Eine grundlegende Backend-Partnerschaft mit AccelByte, die integrierte Backend-Lösungen für Spieleentwickler bietet. Start der Xsolla Agency: Einführung der Xsolla Agency für den Zugang zu erstklassigem geistigem Eigentum (IP), globaler Monetarisierung und der operativen Infrastruktur zum Aufbau nachhaltiger Unternehmen.

Einführung der Xsolla Agency für den Zugang zu erstklassigem geistigem Eigentum (IP), globaler Monetarisierung und der operativen Infrastruktur zum Aufbau nachhaltiger Unternehmen. Neue einheitliche Player-Growth-Engine: Ausbau von Xsolla Ads von der marktbewährten Offerwall zu einer einheitlichen Player-Growth-Engine.

Ausbau von Xsolla Ads von der marktbewährten Offerwall zu einer einheitlichen Player-Growth-Engine. Neues Xsolla-Reseller-Programm: Schaffung von Struktur, Legitimität und Skalierbarkeit für den Vertrieb in Märkten, in denen Storefronts nur eine begrenzte Reichweite haben ergänzt durch ein spezielles Portal, das Zahlungsanbietern einen direkten Zugang zum Xsolla-Ökosystem und zu Tausenden von Videospielen weltweit ermöglicht.

"Die gamescom bringt die innovativsten Köpfe und kreativsten Projekte der Gaming-Branche zusammen", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Wir freuen uns darauf, Teil dieser Gespräche zu sein, mit Entwicklern und Publishern in Kontakt zu treten, die die Zukunft der Spielerlebnisse gestalten, und ihnen alles an die Hand zu geben, was sie benötigen, um 2026 und darüber hinaus zu wachsen und erfolgreich zu sein. In diesem Jahr präsentieren wir in Köln neue Produkte vom Creator-Marketing über lokalere Zahlungsmöglichkeiten bis hin zur KI-gestützten Integration -, die darauf ausgelegt sind, die spezifischen Probleme zu lösen, von denen uns Entwickler das ganze Jahr über berichtet haben."

Besucher können Xsolla in Halle 2.2, Stand Nr. A030-B035, besuchen, wo während der gesamten Veranstaltung Live-Demonstrationen von Xsollas Zahlungslösungen und Webshop sowie die neuesten Produktveröffentlichungen präsentiert werden. Das globale Expertenteam von Xsolla steht bereit, um Fragen zu beantworten, Einblicke zu geben und zu erörtern, wie diese Tools auf die individuellen Bedürfnisse jedes Entwicklers und Publishers zugeschnitten werden können.

Für weitere Informationen sowie um Kontakte zu knüpfen und Termine mit Xsolla auf der gamescom dev und der gamescom 2026 zu vereinbaren, besuchen Sie: xsolla.com/events/gamescom-2026

Um mehr darüber zu erfahren, an welchen Vortragsveranstaltungen Xsolla während der gamescom 2026 teilnimmt, besuchen Sie: https://luma.com/xsollaevents

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

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Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com