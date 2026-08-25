Zuerst habe ich mir ja gedacht, dass es komisch ist, dass die Erste Asset Management (EAM) keinen Nachfolger für Geschäftsführer Heinz Bednar (war 20 Jahre bei der EAM!) aus den eigenen Reihen gefunden hat. Mit Robert Kubin folgt Heinz aber ein ausgewiesener Osteuropa-Experte, der genau das mitbringt, auf das sich die gesamte Erste Group Bank AG derzeit fokussiert: Osteuropa, und da vor allem Polen, Tschechien und Ungarn. Mit der Übernahme der Santander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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