Kitzbühel (ots) -Wenn selbst der Volks-Rock'n'Roller zu Tränen gerührt istEine Gams für einen ganz besonderen Freund und Botschafter der Gamsstadt: Andreas Gabalier wurde am Samstag, den 22. August 2026, im Rahmen des traditionellen Fanempfangs in der Kitzbüheler Innenstadt mit der Ehrennadel in Gold von Kitzbühel Tourismus ausgezeichnet.Vor Tausenden begeisterten Fans überreichte Kitzbühel Tourismus Obmann Dr. Christian Harisch dem Volks-Rock'n'Roller die besondere Auszeichnung - eine handgefertigte Goldene Gams aus dem Kitzbüheler Familienunternehmen Schroll. Und die blieb nicht ohne Wirkung: Sichtlich gerührt nahm Andreas Gabalier die Goldene Gams entgegen. Im Anschluss gab der Musiker zu, dass dabei sogar "ein paar Krokodilstränen" geflossen seien. Ein hochemotionaler Moment vor Tausenden Fans, die ihrem Andreas bei dem längst traditionellen Empfang in der Innenstadt einen ebenso herzlichen wie lautstarken Empfang bereiteten.Eine ganz besondere Verbindung zur GamsstadtGold für den Volks-Rock'n'Roller - und eine Gams für einen ganz besonderen Botschafter Kitzbühels. Denn die Verbindung zwischen Andreas Gabalier und der Gamsstadt ist längst weit mehr als eine Konzertgeschichte. Mehrmals im Jahr besucht der Volks-Rock'n'Roller seine Gamsstadt und verbindet mit Kitzbühel zahlreiche persönliche Erinnerungen, Freundschaften und emotionale Erlebnisse."Kitzbühel ist einzigartig und mittlerweile ein zweites Daheim. Ein emotionales und tiefgründiges Dankeschön für diese ganz besondere Auszeichnung in Gold, die bei mir einen besonderen Platz über meinem Schreibtisch bekommen wird, weil diese Stadt mit so vielen Emotionen und wunderschönen Erlebnissen verbunden ist", so Andreas Gabalier sichtlich bewegt.Seit 2012 ein Fixpunkt im Kitzbüheler SommerMit seiner Musik begeistert Gabalier ein Millionenpublikum und trägt österreichisches Lebensgefühl weit über die Landesgrenzen hinaus. Seit 2012 gehört sein Auftritt im August zu den großen Fixpunkten des Kitzbüheler Eventsommers. Neben den Generali Open zählt das Konzertwochenende zu den jährlichen Sommer-Highlights der Stadt - mit einem seit Jahren ausverkauften Tennisstadion und rund Tausenden begeisterten Fans.Das Tennisstadion Kitzbühel wird dabei zum ganz besonderen "Hexenkessel": Nirgendwo sonst sind die Fans so nah am Künstler, nirgendwo sonst sind die Emotionen so unmittelbar spürbar.Auch 2027 dürfen sich die Fans auf Andreas Gabalier in Kitzbühel freuen. Dann wird der Volks-Rock'n'Roller dort sein einziges Open-Air-Konzert spielen. Dementsprechend groß ist bereits jetzt die Nachfrage nach den begehrten Konzertkarten für den 20. und 21. August 2027.Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.comPressekontakt:Kitzbühel TourismusMag. (FH) Anna Lena Obermoser, MATelefon: +43 5356 66660 16E-Mail: a.obermoser@kitzbuehel.comWebsite: https://presse.kitzbuehel.comOriginal-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/6339761