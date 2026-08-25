Die neuen Smart-Module SH602FA und SE505FE kombinieren Android 16 mit integrierter Funkkonnektivität und beschleunigen so die Entwicklung industrieller und kommerzieller IoT-Anwendungen

Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat heute zwei neue Smart-Module mit Android 16 vorgestellt: das leistungsstarke 4G-Modul SH602FA und das 5G-Einstiegsmodell SE505FE. Die für industrielle und kommerzielle IoT-Anwendungen ausgelegten Module kombinieren Android 16, integrierte Funkkonnektivität und leistungsstarke Multimedia-Funktionen in kompakten Formfaktoren. Dadurch vereinfachen sie die Entwicklung und verkürzen die Markteinführungszeit.

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Quectel launches Android 16 smart modules for 4G and 5G IoT devices

Mit Android 16 für 4G- und 5G-IoT-Geräte ermöglicht Quectel die Entwicklung intelligenterer vernetzter Produkte mit vielseitigeren Benutzeroberflächen, höherer Multimedia-Leistung und nahtloser Integration in moderne Smart-Building-, Einzelhandels- und Industrieumgebungen.

Android 16 erleichtert die Kommunikation vernetzter Geräte mit anderen Systemen und reduziert zugleich den Entwicklungsaufwand. So kann etwa ein Verkaufsautomat Daten direkt mit dem Energiemanagement eines Smart Buildings austauschen, ohne dass dafür aufwendige individuelle Schnittstellen entwickelt werden müssen. Ein Einzelhandelskiosk zeigt aktuelle Betriebsinformationen, Werbeinhalte und Transaktionsbestätigungen direkt über die in Android integrierten Funktionen an, sodass separate Display-Controller entfallen. Auch Wearables, industrielle Handhelds und Fahrzeugsysteme profitieren von flüssigeren Grafiken, einer besseren Medienleistung und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen des Betriebssystems.

Für Gerätehersteller bedeutet das: mehr Funktionen direkt auf Plattformebene, weniger Aufwand bei der Softwareentwicklung, geringere Hardwareanforderungen und kürzere Entwicklungszyklen.

"Mit dem SH602FA und dem SE505FE bringen wir Android 16 sowohl in leistungsstarke 4G- als auch in kostengünstige 5G-IoT-Anwendungen", erläutert Zeljko Maric, Product Development Manager bei Quectel Wireless Solutions. "Ganz gleich, ob unsere Kunden leistungsstarke industrielle 4G-Terminals entwickeln oder neue Kategorien intelligenter Geräte mit erschwinglicher 5G-Konnektivität ausstatten: Mit unseren weltweit zertifizierbaren und serienreifen Smart-Modulen steht Android 16 jetzt in beiden Anwendungsbereichen zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt der Entwicklungsaufwand und Produkte lassen sich schneller auf den Markt bringen."

SH602FA: 4G-Smart-Modul mit Android 16 für industrielle IoT-Anwendungen

Das SH602FA richtet sich an Entwickler, die hohe 4G-Leistung mit starker Rechen- und Multimedia-Performance verbinden wollen. Grundlage ist der MediaTek-Chipsatz MT8786 mit 2× Cortex-A75 und 6× Cortex-A55 sowie einer G52 MC2-GPU. Damit bewältigt das Modul auch grafikintensive Embedded-Anwendungen ohne zusätzlichen Host-Prozessor. Es unterstützt Kameras mit bis zu 64 MP und 2K-Video mit 30 fps und eignet sich unter anderem für Handheld-Terminals, industrielle Inspektionsgeräte, intelligente Gegensprechanlagen, Sicherheitslösungen und Multimedia-Anwendungen. In einem kompakten LCC-Formfaktor vereint es LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 und GNSS und bietet zahlreiche Schnittstellen für eine unkomplizierte Integration.

SE505FE: 5G-Smart-Modul mit Android 16 für vernetzte Geräte der nächsten Generation

Das SE505FE bringt Android-basierte 5G-Konnektivität in ein breites Spektrum von IoT-Anwendungen. Das Modul basiert auf dem MediaTek-Chipsatz MT8863T mit 2× Cortex-A76 und 6× Cortex-A55 sowie einer Mali-G57-GPU. Es unterstützt 5G Sub-6 GHz und LTE Cat 4 ebenso wie Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 und GNSS. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen AR/VR-Geräte, Digital Signage, Smart Gateways, Tablets, industrielle PDAs, Robotik und intelligente Videoplattformen.

Android-basierte IoT-Innovationen beschleunigen

Mit dem SH602FA und dem SE505FE baut Quectel sein Portfolio an Android-Smart-Modulen weiter aus und bietet Entwicklern und OEMs flexible Lösungen für 4G- und 5G-IoT-Geräte. Android 16, integrierte Funkkonnektivität, leistungsstarke Multimedia-Verarbeitung und Unterstützung bei der weltweiten Zertifizierung erleichtern die Entwicklung und verkürzen die Zeit bis zur Markteinführung. Die Module eignen sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter Industrieautomation, Einzelhandel, Logistik, Smart Cities und Gesundheitswesen.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 8.900 Fachkräften sind wir führend bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie komplette schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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