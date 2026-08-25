Eine nach oben revidierte Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal und ein besser als erwarteter ifo-Geschäftsklimaindex sorgten heute für Kauflaune in Frankfurt und einen positiven zweiten Handelstag der Woche für den DAX.

Die Hoffnung der Investoren auf eine langsame, aber nachhaltige Konjunkturerholung in Deutschland hat neue Nahrung erhalten. Im Kontext der hohen Energiepreise und geopolitischen Unsicherheiten, einhergehend mit der Störung wichtiger Lieferketten, sind das ermutigende Signale. Offen bleibt, wie lange sich die Wirtschaft gegen die negativen Einflussfaktoren behaupten kann oder ob sogar noch etwas Dynamik in den positiven Trend kommt.

Auf der Habenseite im DAX finden sich heute die Unternehmen aus dem Halbleiter- und Infrastruktursektor wieder. Nachdem sich die Gewinnmitnahmen in diesem Bereich bereits im asiatischen Handel abgeschwächt hatten, schwappte die Schnäppchenjagdstimmung auch auf die europäischen Vertreter über.

In den USA sorgten dann besser als erwartete Baugenehmigungen und ADP-Arbeitsmarktdaten für gute Stimmung. Wie in Asien und Europa bleibt auch in New York der Fokus auf den Halbleitersektor gerichtet und löst nach den schwachen Tagen zuvor heute eine kleine Schnäppchenjagd aus. Investoren sehen auf den niedrigeren Kursniveaus wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten. Die KI-Story bleibt also intakt. Die Frage nach der Dynamik in diesem Bereich dürfte morgen Abend durch Nvidia beantwortet werden.

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