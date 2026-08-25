XRP hat innerhalb weniger Handelstage eine beeindruckende Bewegung hingelegt und ist von unter 1 US$ zeitweise bis auf knapp 1,70 US$ gestiegen. Mittlerweile werden erstmal Gewinne mitgenommen, was nach so einem schnellen Anstieg nicht wirklich überraschen sollte. Interessant wird jetzt, wo sich der Kurs wieder fangen kann. Bei XRP ging es innerhalb weniger Tage steil nach oben Lange sah es bei XRP alles andere als gut aus. Noch Mitte August kämpfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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