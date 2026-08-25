Gewöhnliche Schadprogramme verraten sich schnell durch verdächtige Netzwerkverbindungen. Eine neu entdeckte Bedrohung für Windows-Systeme wählt nun einen gänzlich anderen Ansatz und bleibt für klassische Firewalls unsichtbar. Der Sicherheitsforscher Dominik Reichel hat eine neuartige Schadsoftware namens Sleepwalker entdeckt, die in erster Linie Windows-Systeme attackiert und IT-Verantwortliche vor neue Herausforderungen stellt. Wie Reichel auf seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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