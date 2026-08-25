© Foto: OpenAISinopec baut um: Der Öl-Gigant kämpft gegen sinkende Nachfrage und setzt Milliarden auf neue Energien, Chemie und die Zukunft des Energiemarkts.
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© Foto: OpenAISinopec baut um: Der Öl-Gigant kämpft gegen sinkende Nachfrage und setzt Milliarden auf neue Energien, Chemie und die Zukunft des Energiemarkts.
Enthaltene Werte: CNE1000004C8Den vollständigen Artikel lesen
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|Öl-Gigant vor dem Umbruch: Das Ende des Öl-Zeitalters? Chinas Energie-Gigant startet die Wende
|© Foto: OpenAISinopec baut um: Der Öl-Gigant kämpft gegen sinkende Nachfrage und setzt Milliarden auf neue Energien, Chemie und die Zukunft des Energiemarkts Enthaltene Werte: CNE1000004C8Den vollständigen...
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