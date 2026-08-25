Die Verschmelzung der CHARTA Börse für Versicherungen AG auf die germanBroker.net AG ist offiziell vollzogen. Wie beide Organisationen mitteilen, ist die Eintragung ins Handelsregister rechtlich wirksam. Das gemeinsame Unternehmen firmiert nun unter dem Namen germanBroker.net AG. Im Mai hatten die beiden Maklerverbünde ihre Fusionspläne bekannt gegeben, nun ist die Verschmelzung der CHARTA Börse für Versicherungen AG auf die germanBroker.net AG (gBnet) offiziell abgeschlossen. Mit der Eintragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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