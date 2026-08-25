Das EU-Parlament erwägt Änderungen bei der Reform der Europarente PEPP. Qualifizierte Beratung soll erhalten bleiben und der starre Kostendeckel von 1% wegfallen. Für den AfW Bundesverband Finanzdienstleistung ebenso wie für den BVK geht dies in die richtige Richtung. Was die Verbände monieren. Das Pan-Europäische Pensionsprodukt PEPP (Pan-European Personal Pension Product) soll Bürgern Europas einen einfachen, grenzüberschreitenden Zugang zu langfristiger Vorsorge ermöglichen. Das Produkt fand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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