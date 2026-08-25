ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima steigt 4. Monat in Folge - Zuversicht nimmt zu

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben. Ökonomen erwarten trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre eine Belebung der Wirtschaft.

GESAMT-ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft wächst stärker - Staat tief im Minus

WIESBADEN - Mit dem dritten Wachstumsquartal in Folge macht die deutsche Wirtschaft Hoffnung auf ein Ende der Konjunkturflaute. Trotz Rückschlägen infolge des Iran-Kriegs legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum April bis Juni zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Das Wachstum fiel damit 0,1 Punkte höher aus als zunächst erwartet.

USA: Verbrauchervertrauen trübt sich ein



WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August eingetrübt. Der Indikator fiel um 0,8 Punkte auf 89,40 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Januar. Volkswirte hatten im Schnitt mit 90,2 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 90,8 auf 90,2 Zähler nach unten revidiert.

ROUNDUP: Wirtschaft, Klima, Drohnen: Kabinett versucht den Neustart

NEUHARDENBERG - Zum Auftakt der Kabinettsklausur hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) konkrete Konsequenzen aus der Hitzewelle und Dürre dieses Sommers angekündigt. Bei der Tagung auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg würden die zuständigen Minister am Mittwoch zunächst ihre Einschätzung zur aktuellen Lage abgeben, sagte der CDU-Chef. "Wir werden dann daraus auch die Schlussfolgerungen ziehen für die nächsten Kabinettssitzungen mit konkreten Entscheidungen."

Zuckersteuer für mehr Produkte? Streit in Bundesregierung

BERLIN - In der Bundesregierung zeichnet sich ein Streit um die konkrete Ausgestaltung der geplanten Zuckersteuer ab. Wie zuerst die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf ein Papier aus dem Finanzministerium berichtete, gibt es Pläne, dass die geplante Zuckersteuer mehr Produkte betreffen könnte als gedacht. Widerspruch kam vom Agrarministerium. In einem Schreiben heißt es, das "Eckpunktepapier" gehe deutlich über die Empfehlungen einer vom Gesundheitsministerium eingesetzten Kommission hinaus.

Vermittler Pakistan: 'produktive Gespräche' mit dem Iran

ISLAMABAD/TEHERAN - Nach erneuten Gesprächen des Vermittlers Pakistan im Iran zeigt sich Islamabad zuversichtlich. Man habe "sehr positive und produktive Gespräche" mit Irans Präsident Massud Peseschkian geführt, schrieb der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi nach einem Besuch in Teheran auf der Plattform X.

Rund ein Viertel der neuen Auszubildenden hat Abitur



WIESBADEN - Im vergangenen Jahr hatte gut ein Viertel (26 Prozent) der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Vertrag Hochschul- oder Fachhochschulreife. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Zehn-Jahres-Vergleich sei der Anteil leicht gesunken: 2015 lag er noch bei 28 Prozent.

ROUNDUP: USA wollen Einnahmequellen des Irans trockenlegen

WASHINGTON - In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung Teheran komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Die neuen Sanktionen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden zu unterbinden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Der Fokus liege auf digitalen Vermögenswerten, Technologie, Gold, der Luftfahrt und der Schifffahrt. Konkrete Maßnahmen gegen Länder, die Handelspartner Irans sind, nannte er nicht, nachdem im Krieg von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran seit Wochen keine sichtbaren Ergebnisse zu erkennen sind.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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