EQS-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

MPC Oceanic Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an



25.08.2026 / 17:45 CET/CEST

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Hamburg, 25. August 2026 - Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (zukünftig firmierend als MPC Oceanic Group AG*, auch: "MPC Oceanic Group" oder "Gesellschaft") hat heute auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der aktualisierten Hochrechnung für das Gesamtjahr beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzuheben. Für die Umsatzerlöse erwartet die MPC Oceanic Group nunmehr einen Korridor von EUR 50 Mio. bis EUR 53 Mio. (bisher: EUR 45 Mio. bis EUR 50 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wird nun in einer Bandbreite von EUR 30 Mio. bis EUR 33 Mio. erwartet (bisher: EUR 25 Mio. bis EUR 30 Mio.). Konzernkennzahl Bisherige Prognose Neue Prognose Umsatzerlöse

Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 45-50 Mio.

EUR 25-30 Mio. EUR 50-53 Mio.

EUR 30-33 Mio.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die MPC Oceanic Group Umsatzerlöse von EUR 22,8 Mio. (H1 2025: EUR 21,6 Mio.) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR 17,1 Mio. (H1 2025: EUR 12,8 Mio.). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 5,6 % und einem Anstieg des EBT um 33,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das starke Ergebniswachstum ist im Wesentlichen auf gestiegene Erträge aus dem Co-Investment-Portfolio sowie eine stabile Kostenbasis zurückzuführen. Der Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 wird am 3. September 2026 veröffentlicht. Ausschlaggebend für die Prognoseanhebung sind die starke Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr sowie die auf Basis der aktualisierten Hochrechnung erwartete Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf. Dabei rechnet der Vorstand insbesondere mit höheren Beiträgen aus dem Transaktions- und Projektgeschäft sowie aus Co-Investments. Die neue Prognose setzt voraus, dass sich die für die MPC Oceanic Group relevanten Markt- und Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf nicht wesentlich verschlechtern und wesentliche erwartete Transaktionen und Ergebnisbeiträge wie geplant realisiert werden. *Die Gesellschaft firmiert derzeit noch als MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2026 sowie der Eintragung im Handelsregister wird die Gesellschaft ab September 2026 unter "MPC Oceanic Group AG" firmieren. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Adjektive wie "stark", "deutlich", "erheblich" oder "signifikant" beschreiben Veränderungen von Kennzahlen, die mindestens 10% von ihrer Vergleichskennzahl abweichen. Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



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