Vancouver, British Columbia - 25. August 2026 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. (CSE: CDN) (OTCQB: AXVEF) (FWB: 338B) ("CDN Maverick" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein neuntägiges Bohrprogramm mittels tragbaren Bohrgeräts in vorrangigen Lithium-Cäsium-Tantal-("LCT")-Pegmatit-Zielgebieten in seinen Claim-Gruppen Chabinoche und Nottaway in der Region James Bay in Québec aufnehmen wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, physische Grundgebirgsproben unter den Gletscherablagerungen bei Zielen zu entnehmen, die bislang lediglich durch die Interpretation regionaler geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten definiert wurden.

"Die Entdeckung Cisco von Q2 Metals ist ein überzeugendes Beispiel für das Entdeckungspotenzial, das sich aus der systematischen Exploration der Region James Bay ergeben kann. Die Entwicklung von Cisco von vielversprechenden geologischen Anzeichen an der Oberfläche hin zu einer bedeutenden Lithiumentdeckung verdeutlicht, wie wichtig es ist, geologische Signale mit modernen Explorations- und Bohrverfahren weiterzuverfolgen. Unsere Claims Chabinoche befinden sich strategisch günstig in unmittelbarer Nachbarschaft zu Cisco innerhalb des Grünsteingürtels Frotet-Evans, was einen außergewöhnlichen geologischen Kontext für unsere Explorationsstrategie bietet. Wir sind uns zwar bewusst, dass jede Entdeckung auf ihren eigenen geologischen Vorzügen beruhen muss, doch die Nähe zu Cisco und die Ähnlichkeiten in der regionalen Geologie bestärken uns in unserer Ansicht, dass Chabinoche eine gründliche und systematische Bewertung rechtfertigt. Unser Ziel besteht darin, die vielversprechendsten Zielgebiete zu identifizieren und zu priorisieren sowie festzustellen, ob sich die in diesem aufstrebenden Distrikt beobachteten geologischen Merkmale auf unsere Claims erstrecken", erklärte Sandy MacDougall, Gründer und Executive Chairman.

Highlights des Programms

- Die Probenahmestellen sind auf einem 900 Meter langen Erkundungsraster angeordnet, wobei 68 Probenahmestellen auf beiden Claim-Gruppen geplant sind.

- Das Feldteam wird am 28. August 2026 in das Projektgebiet entsandt.

- Die Zielgebiete wurden entlang der interpretierten südlichen Ausläufer des Grünsteingürtels Frotet-Evans ausgewählt, basierend auf der Zusammenstellung des Unternehmens der Neuinterpretation geologischer und geophysikalischer Datensätze durch Effigis aus dem Jahr 2014, die im Auftrag von SOQUEM Inc. erfolgte.

- Bei den Bohrungen mittels tragbaren Bohrgeräts werden aus jedem Bohrloch zwei Probentypen gewonnen: frisches Grundgebirge und der direkt auf diesem Grundgebirge abgelagerte basale Geschiebemergel ("Bottom-of-Till"), was dem Unternehmen sowohl eine direkte Gesteinsuntersuchung ermöglicht als auch einen auf Streuung basierenden Vektor für Pegmatitkörper liefert, die das Bohrloch selbst möglicherweise verfehlt.

- Historische Diamantkernbohrungen durch SOQUEM bei Nottaway durchteuften Pegmatitabschnitte. In diesen historischen Bohrkernen wurden keine LCT-Indikatorminerale beobachtet; jedoch liegen die geochemischen Verhältnisse im Gesamtgestein einer kleinen Anzahl der Pegmatitproben in Bereichen, die typischerweise mit der LCT-Pegmatitfamilie assoziiert werden, was das Unternehmen lediglich als Explorationsvektor nutzt.

- Das Programm erfolgt separat und als Ergänzung zu den im Winter geplanten Diamantkernbohrungen des Unternehmens auf dem Polymetallprojekt Nottaway, für das eine Bohrgenehmigung vorliegt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Clyde McMillan, M.Sc., P.Geo. (OGQ Nr. 2193), einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), geprüft und genehmigt. Herr McMillan ist ein Berater des Unternehmens.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick Capital Corp. ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch den Erwerb, die Weiterentwicklung und die strategische Monetarisierung äußerst vielversprechender Mineral-Assets einen Wert zu schaffen. Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten, datengetriebenen Ansatz zur Identifizierung von Möglichkeiten, zum Kapitaleinsatz und zur Weiterentwicklung von Projekten durch gezielte technische Arbeiten und moderne Explorationstechniken. Sobald Assets ausreifen und ein Wert geschaffen wird, steigert CDN Maverick den Aktionärswert durch strategische Partnerschaften, Joint Ventures, Transaktionen oder Veräußerungen, während das Unternehmen weiterhin wirtschaftlich beteiligt bleibt, etwa durch Kapitalbeteiligungen, Warrants, Carried Interests oder andere wirtschaftliche Beteiligungen. Durch dieses Asset-Generierungsmodell ist das Unternehmen bestrebt, kontinuierlich Möglichkeiten zu identifizieren, zu erschließen und zu monetarisieren und gleichzeitig einen langfristigen Aktionärswert aufzubauen.

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CDN Maverick Capital Corp.

Suite 2150 - 555 West Hastings Street

Vancouver, BC V6B 4N6

mailto:info@cdnmaverick.com

Sandy MacDougall, Gründer, Chairman und Direktor

Sean Davis, Investor Relations

mailto:sean@cdnmaverick.com

C: +16048386158

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Backpack-Bohrprogramm sowie zu dessen Umfang, Dauer und Abschluss; zur Anzahl der zu bearbeitenden Probenahmestellen; die Einreichung der Proben sowie den Zeitpunkt und die Veröffentlichung der Analyseergebnisse; das Potenzial für ein erweitertes Programm oder ein Programm in einer nachfolgenden Phase; die Erwartung, im kommenden Winter mit Diamantbohrungen bei Nottaway zu beginnen; sowie das Potenzial der Claim-Gruppen Chabinoche und Nottaway, eine LCT-Pegmatit-Mineralisierung zu beherbergen. Solche Aussagen basieren auf Annahmen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung, Auftragnehmern und Laborkapazitäten; der fortgesetzte Zugang zum Standort sowie der saisonale Zugang; die Genauigkeit der vom Unternehmen zusammengestellten historischen und von Dritten stammenden geologischen, geophysikalischen und geochemischen Informationen; die Aufrechterhaltung gültiger Genehmigungen und Claims; sowie die Verfügbarkeit ausreichenden Kapitals. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, darunter Explorationsrisiken und das Risiko, dass im Rahmen von Explorationsprogrammen keine nennenswerten Mineralisierungen identifiziert werden; wetterbedingte, zugangsbezogene und logistische Verzögerungen; Verzögerungen bei der Analyse und der Laborbearbeitung; das Risiko, dass historische Daten und Daten von Dritten sich als ungenau oder unvollständig erweisen; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Ungewissheit hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität; sowie das Risiko, dass zusätzliches Kapital nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Schätzungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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