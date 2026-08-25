Der "Immersive Co-Creation District" präsentiert neue Innovationen im Bereich der Fasern und die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, gestaltet das Messeerlebnis auf der Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn Edition, die heute in China eröffnet wurde, neu. Aufbauend auf dem Erfolg des "ALL IN"-Konzepts aus dem vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Vision der gemeinsamen Gestaltung auf einen 356 Quadratmeter großen Lifestyle District ausgeweitet, an dem die Partner Jingzili New Material, JYT Textile, Lianxingfa Knitting, und Trend Textile beteiligt sind. Der Bereich ist Teil eines größeren, 895 Quadratmeter großen Pavillons, in dem insgesamt 19 Mitaussteller präsentiert werden. Gemeinsam veranschaulichen sie, wie Innovationen in den Bereichen Fasern, Stoffe und Bekleidung kombiniert werden können, um überzeugende Lösungen sowohl für den Arbeits- als auch für den Freizeitbereich zu schaffen.

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The LYCRA Company expands its co-creation vision through an immersive Lifestyle District at Intertextile Shanghai.

"Die Bekleidungsindustrie basiert auf Kreativität, und großartige Ideen entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen", sagte Jason Wang, Vice President für Asien bei The LYCRA Company. "In diesem Jahr wollten wir ein Umfeld schaffen, das Neugier weckt, zu neuen Denkweisen anregt und verdeutlicht, was möglich ist, wenn Innovation über einzelne Produkte hinausgeht und Teil eines umfassenderen Erlebnisses wird. Die Intertextile bietet den idealen Rahmen, um diese Vision zu vermitteln und Impulse für die Zukunft unserer Branche zu geben."

Im gesamten Pavillon werden die Innovationen der Marken LYCRA COOLMAX und THERMOLITE anhand von Anwendungen in der kommerziellen Bekleidungsindustrie präsentiert, die verdeutlichen, wie Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit dazu beitragen können, den sich wandelnden Anforderungen von Verbrauchern und der Branche gerecht zu werden.

Neu im Bereich der Gewebe: Die COOLMAX CloakFX-Faser trägt dazu bei, Schweißflecken auf dem Stoff zu kaschieren, sorgt für Opazität sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand also für Durchsichtschutz und bietet gleichzeitig Feuchtigkeitsmanagement. Sie besteht zu 100 aus recyceltem PET und ist nach dem Global Recycled Standard zertifiziert, wodurch sie dazu beiträgt, die Abhängigkeit von neuen Rohstoffen zu verringern.

Die LYCRA FiT400-Faser für Gewebe und Strickwaren wird auf der Intertextile vorgestellt. Die Strickvariante wurde überarbeitet und ist nun in drei Leistungsstufen erhältlich: "Essential", "Expanded" und "Elevated". So können Marken das Maß an Funktionalität und Nachhaltigkeit wählen, das ihren Anforderungen am besten entspricht. Zudem bietet sie Dehnbarkeit ohne Elasthan sowie kühlende Eigenschaften, die über die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks anhalten. Die Gewebevariante ermöglicht Stoffe, die eine traditionelle Ästhetik mit dauerhafter, geringer bis mäßiger mechanischer Dehnbarkeit für ganztägigen Tragekomfort verbinden.

Die RENEWABLE LYCRA-Faser besteht zu 70 aus nachwachsenden Rohstoffen, die zum Teil aus im amerikanischen Mittleren Westen angebautem Mais gewonnen werden. Sie bietet die gleiche Leistungsfähigkeit wie herkömmliche LYCRA-Fasern und trägt gleichzeitig dazu bei, den CO2-Fußabdruck von Bekleidung zu verringern.

Ebru Ozaydin, Produktkategorieleiterin für Denim und Konfektionsbekleidung bei The LYCRA Company, wird am Mittwoch, dem 26. August, um 10:00 Uhr chinesischer Standardzeit auf der Bühne H4.1-A149 einen Vortrag zum Thema "Designed for Real Life: How Performance Wovens Are Reshaping the Everyday Wardrobe" halten. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die COOLMAX CloakFX-Faser sowie weitere Innovationen vorgestellt, die für Arbeitskleidung, Funktionsstoffe und Anwendungen im Bereich der Alltagskleidung entwickelt wurden.

Besucher können den Lifestyle District und den Pavillon von The LYCRA Company in Halle 4.1-E56 während der gesamten Dauer der Intertextile-Messe erkunden. Die vorgestellten Anwendungen reichen von Funktionsbekleidung über Arbeitskleidung und Denim bis hin zu Artikeln des täglichen Bedarfs und veranschaulichen, wie Technologien von "Ingredient Brands" in kommerziell relevante Produkte umgesetzt werden, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Produkte anzubieten, die aus erneuerbaren sowie vor- und nachverbraucherrecycelten Materialien hergestellt werden, wodurch Abfall reduziert und die Voraussetzungen für eine Kreislaufwirtschaft geschaffen werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist Eigentümer der Marken LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA, COOLMAX und THERMOLITE sind Marken von The LYCRA Company.

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