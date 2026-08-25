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Dow Jones News
25.08.2026 19:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Entspannung am Anleihemarkt hellt Stimmung auf

DJ MÄRKTE USA/Entspannung am Anleihemarkt hellt Stimmung auf

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die anhaltende Entspannung am Anleihemarkt hellt am Dienstag die Stimmung an der Wall Street auf. Die Renditen sinken nach dem vorangegangenen starken Anstieg weiter. Im Zehnjahresbereich geht es um 6 Basispunkte auf 4,64 Prozent nach unten. Dazu trägt ein Bericht bei, wonach Finanzminister Scott Bessent die fast 1 Billion Dollar umfassenden staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um gerade erst angekündigte erweiterte Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren, mit dem Ziel, die Renditen zu drücken. Dazu zeigte am Berichtstag eine Auktion kurzfristiger US-Staatsanleihen Anzeichen eine starke Nachfrage.

Zugleich fallen die Ölpreise deutlich. Das dämpft Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit auch vor steigenden Leitzinsen und dürfte ebenfalls auf die Renditen drücken. Brent-Öl verbilligt sich um rund 3,7 Prozent auf knapp unter 89 Dollar.

Möglicherweise spekuliert der Markt hier darauf, dass sich bei der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus etwas tun wird, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet haben, um diesen in die Knie zu zwingen. Bessent sprach am Vortag von einem "wirtschaftlichen Angriff auf Irans weltweite Finanzverbindungen", der Teherans "Ermöglicher" daran hindern solle, das Regime am Leben zu erhalten. Das Weiße Haus hat dazu außerdem einen Zeitplan veröffentlicht, nach dem Länder ihre Aktivitäten mit dem Iran herunterfahren sollen. Die Frage ist, ob sich beispielsweise China als großer Abnehmer iranischen Öls davon beeindrucken lässt und was das für die US-chinesischen Beziehungen bedeutet, falls nicht.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,1 Prozent zu, der breite S&P-500 um 0,3 Prozent. Die technologielastigen und als zinsreagibler geltenden Nasdaq-Indizes steigen stärker um bis zu 0,6 Prozent.

Konjunkturseitig ist der Index des Verbrauchervertrauens für August schwächer ausgefallen als erwartet, was aber eher untergeht. Ebenso unter Erwarten ausgefallen sind die Neubauverkäufe im Juli. Spannender dürfte es am Mittwoch werden, wenn die Inflationsdaten zu den persönlichen Konsumausgaben für Juli auf dem Programm stehen. Sie gelten als wichtiger Indikator für die US-Notenbank.

Ab Donnerstag dürften dann viele Blicke Richtung Jackson Hole gerichtet sein, wo das jährliche Symposium der Notenbanker stattfindet. Am Freitag steht dort die Rede des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Agenda. Von ihr erhofft sich der Markt Aufschluss über den zukünftigen Zinspfad.

Die Nvidia-Aktie ist auf dem Weg, ihre längste Verlustserie seit 2022 zu beenden. Sie zieht um 1,8 Prozent an im Vorfeld des wie üblich mit Spannung erwarteten Quartalsberichts am Mittwoch nach Börsenschluss. Der Ausblick des Chipherstellers wird genau beobachtet werden, um zu sehen, ob die massiven Ausgaben für KI-Infrastruktur anhalten.

Auch in der Breite sind anziehende Kurse bei Aktien mit KI-Fantasie zu beobachten. Sowohl Analysten von JP Morgan als auch der UBS haben sich zuversichtlich über die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen geäußert. AMD, Intel oder Marvell gewinnen zwischen 1,9 und 5,6 Prozent.

Ein Kursdebakel erleben Dick's Sporting Goods. Nach einer Senkung der Gewinnprognose knickt der Kurs um 28,4 Prozent ein. Nike verlieren 2,8 Prozent, Under Armour liegen 3,4 Prozent im Minus.

Weiter aufwärts geht es mit den zuletzt gesuchten Aktien von Unternehmen mit Handelsplattformen für Kryptowährungen wie Strategy, Coinbase und American Bitcoin.

Der Bitcoin steigt leicht auf 79.210 Dollar, wurde zuvor aber auch schon erstmals seit drei Monaten wieder über 80.000 Dollar gesehen. Hintergrund für den jüngsten Anstieg ist die Initiative von US-Präsident Donald Trump zum Beschluss eines Kryptogesetzes, das Regeln und Zuständigkeiten für den Umgang mit Kryptowährungen schaffen und damit die bisherige Rechtsunsicherheit verringern soll.

Als Treiber neben der kryptofreundlichen Trump-Politik sehen Marktakteure aber auch die zuletzt gewachsenen Sorgen um die fiskalische Gesundheit der USA. Diese wurden zusätzlich angefacht durch Pläne des Finanzministeriums, das Tempo der Anleiherückkäufe zu verdoppeln, um den Anstieg der Renditen einzudämmen. 

INDEX        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA       53.492,04  +0,1   +74,88    53.417,16 
S&P-500      7.672,12  +0,3   +19,26    7.652,86 
NASDAQ Comp    26.122,99  +0,6  +142,80    25.980,19 
NASDAQ 100    29.199,94  +0,6  +176,75    29.023,18 
 
 
US-Treasuries    Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre        4,20 -0,03    4,25      4,19 
5 Jahre        4,35 -0,05    4,42      4,34 
10 Jahre        4,64 -0,06    4,72      4,64 
 
 
DEVISEN       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Mo, 17:48 
EUR/USD       1,1670  +0,1   0,0008     1,1662      1,1667 
EUR/JPY       185,84  +0,2   0,3000     185,54     185,6900 
EUR/CHF       0,9365  +0,1   0,0008     0,9357      0,9359 
EUR/GBP       0,8556  +0,0   0,0002     0,8554      0,8556 
USD/JPY       159,22  +0,1   0,1400     159,08     159,1400 
GBP/USD       1,3633  +0,0   0,0003      1,363      1,3632 
USD/CNY       6,7203  -0,0  -0,0016     6,7219      6,7219 
USD/CNH        6,717  -0,1  -0,0034     6,7204      6,7219 
AUS/USD       0,7157  +0,1   0,0008     0,7149      0,7151 
Bitcoin/USD    79.210,75  +0,4   288,06    78.922,69    79.343,66 
 
 
ROHOEL       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex       82,15  -3,4   -2,86      85,01 
Brent/ICE       88,79  -3,7   -3,38      92,17 
 
 
Metalle       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold        4.644,41  -0,1   -6,86    4.651,27 
Silber        68,62  -0,5   -0,32      68,94 
Platin       1.852,91  -1,2   -23,09    1.876,00 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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KI braucht Strom
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