CTC Global, der weltweit führende Entwickler und Hersteller von hochleistungsfähigen Advanced Conductors, gab heute die Einführung des ACCC Plus Conductor bekannt, einer weiterentwickelten Ergänzung der ACCC Conductor-Produktfamilie.

Versorgungsunternehmen sehen sich mit einer Reihe neuer Herausforderungen bei der Übertragungsnetzplanung konfrontiert, da das Lastwachstum, Veränderungen in der Stromerzeugung, Warteschlangen bei Netzanschlüssen, genehmigungsrechtliche Auflagen und sich wandelnde Anforderungen an die Versorgungssicherheit zunehmenden Druck auf bestehende wie auch neue Übertragungsnetze ausüben. Versorgungsunternehmen müssen schnell Kapazitäten ausbauen und dabei Projektkosten, Genehmigungsauflagen, bauliche Anforderungen sowie die langfristige Leistungsfähigkeit im Blick behalten.

Der ACCC Plus Conductor baut auf der bewährten ACCC Conductor Technology auf und wurde entwickelt, um eine größere mechanische Leistungsfähigkeit, eine höhere Effizienz und ein verbessertes Sagging-Verhalten zu bieten, während er gleichzeitig eine größere Konstruktionsflexibilität für anspruchsvolle Anwendungen in Übertragungsleitungen ermöglicht. Die neue Leiteroption verfügt über einen Kern mit höherer Festigkeit und höherem Elastizitätsmodul als der Standard-ACCC Conductor und ermöglicht damit größere Spannweiten, ein verbessertes Abstandsmanagement, einen effizienteren Abstand zwischen den Konstruktionselementen sowie optimierte Leiter- und Leitungsausführungen.

Der ACCC Plus Conductor ist zwischen dem standardmäßigen ACCC Conductor und dem ACCC ULS Conductor angesiedelt und für Projekte gedacht, bei denen Versorgungsunternehmen von größeren Spannweiten, einem verbesserten Freiraummanagement, größeren mechanischen Sicherheitsreserven und optimierten Leitungsführungen profitieren können.

"Der ACCC Plus Conductor erweitert die ACCC Conductor-Produktfamilie um eine neue Leistungsoption für Energieversorger, die mit immer komplexeren Anforderungen an die Übertragungstechnik und ein wirtschaftliches Design konfrontiert sind", so J.D. Sitton, Chief Executive Officer von CTC Global. "Er bietet Ingenieuren mehr Flexibilität bei der Optimierung des Leitungsdesigns im Hinblick auf Festigkeit, Durchhang, Spannweite, Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Projekts."

Mit dem ACCC Plus Conductor steht Versorgungsunternehmen eine fortschrittlichere Lösung zur Verfügung, um den hohen Anforderungen an Übertragungsleitungen gerecht zu werden und gleichzeitig die bewährte Zuverlässigkeit und die betrieblichen Vorteile der ACCC Conductor-Technologie beizubehalten. Für weitere Informationen zum ACCC Plus Conductor kontaktieren Sie bitte CTC Global unter info@ctcglobal.com oder besuchen Sie www.ctcglobal.com/.

Über CTC Global

CTC Global treibt den Zugang zu Energie als weltweit führender Hersteller von hochleistungsfähigen Advanced Conductors voran.

CTC Global unterstützt seit über zwei Jahrzehnten Gemeinden bei der Deckung ihres Energiebedarfs und beim Management der Risiken, die mit veralteter Übertragungsinfrastruktur verbunden sind. Heute vertrauen mehr als 300 Energieversorger und Industriekunden in über 70 Ländern und 30 US-Bundesstaaten auf CTC, um Lösungen sicher und schnell zu implementieren, die den größten Strommengenzuwachs bei geringsten Investitionskosten ermöglichen.

Der Hauptsitz von CTC Global befindet sich in Irvine, Kalifornien, und mehr als die Hälfte der Produktionskapazitäten des Unternehmens sind in den USA angesiedelt. Die weltweiten Aktivitäten werden durch fünf Produktionsstätten und ein umfangreiches Partnernetzwerk rund um den Globus unterstützt.

Der Advanced Conductor von CTC Global ist die verantwortungsvollste und innovativste Lösung, um die Kapazität zu verdoppeln und die Zuverlässigkeit in großem Maßstab zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ctcglobal.com.

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