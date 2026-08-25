Hazy Jane, Wingman und Mackie's Two Scoops werden mit Goldmedaillen und dem Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Zu den besten Bieren der Welt zählen auch Punk IPA, Lost Lager, Black Heart und Mello

ELLON, Schottland und LONDON, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog, eine im Vereinigten Königreich führende und eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt, die zu Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY) gehört, meldete heute große Erfolge bei den World Beer Awards 2026, bei denen die besten international anerkannten Biersorten gekürt werden. Die Marke sicherte sich mit ihrem innovativen und gefeierten Biersortiment mehrere Auszeichnungen. Hazy Jane, Wingman und Mackie's Two Scoops wurden mit Goldmedaillen und dem Scotland Country Winner Award ausgezeichnet, während Punk IPA, Lost Lager, Black Heart, Mello Lime & Mint sowie Mello Peach & Passion Fruit ebenso zu den besten Bieren der Welt gezählt wurden. Damit beweist BrewDog die Braukunst seines Teams, sein unermüdliches Engagement für großartiges Craft-Bier, seine Innovationskultur und die ungebrochene weltweite Beliebtheit der Marke BrewDog.

BrewDogs Auszeichnungen bei den World Beer Awards 2026:

Hazy Jane - GOLD - Scotland Country Winner, New England IPA / Milkshake IPA, 5,00 % Vol.

Wingman - GOLD - Scotland Country Winner, Session IPA, 4,30 % Vol.

Mackie's Two Scoops - GOLD - Scotland Country Winner, aromatisiertes Stout & Porter, 7,00 % Vol.

Mello Lime & Mint - SILBER, Limone- und Mintgeschmack, alkoholfreies Bier

Lost Lager - BRONZE, Lager / klassisches Pils, ABV 4,50 % Vol.

Black Heart - BRONZE, Stout & Porter, ABV 4,10 % Vol.

Punk IPA - BRONZE, American Style IPA, ABV 5,40 % Vol.

Mello Peach & Passion Fruit - BRONZE, Pfirsich- und Maracuja-Geschmack, alkoholfreies Bier

Die Ergebnisse unterstreichen die Stärke des preisgekrönten Sortiments von BrewDog, das unverkennbare IPAs wie Hazy Jane, Wingman und Punk IPA sowie herausragende Biere wie Mackie's Two Scoops, Lost Lager, Black Heart, Mello Lime & Mint und Mello Peach & Passion Fruit umfasst. Damit beweist die Marke ihre Innovationsfähigkeit in einer Bandbreite von Biersorten, während sie ihrem mutigen Ansatz zu Craft-Bier treu bleibt.

Rajnish Ohri, President, International, Tilray Brands, kommentiert: "Das ist ein großer Moment für BrewDog und eine starke Anerkennung dessen, was diese Marke am besten kann: großartiges Craft-Bier mit Kreativität, Originalität und einem unermüdlichen Innovationsdrang zu brauen. Dass Hazy Jane, Wingman, Mackie's Two Scoops, Punk IPA, Lost Lager, Black Heart und Mello zusammen auf der Weltbühne ausgezeichnet werden, ist Zeugnis des Talents, der Vorstellungskraft und des Engagements des BrewDog-Teams. Diese Auszeichnungen bestätigen die Stärke des BrewDog-Portfolios, die Qualität hinter unseren Bieren und den Innovationsgeist der Menschen, die sie brauen."

Ohri fuhr fort: "BrewDog hat durch das Ausloten von Grenzen, das Hinterfragen von Erwartungen und durch ständig neue Impulse für Craft-Biere eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt aufgebaut. Diese Auszeichnung verleiht der nächsten Wachstumsphase der Marke noch mehr Schwung. Als Teil der globalen Craft-Bier- und Getränke-Plattform von Tilray Brands verfügen wir über die Skalierung, den Ehrgeiz und die Reichweite, um auf der Dynamik von BrewDog aufzubauen, kontinuierlich Innovationsarbeit zu leisten und diese preisgekrönten Biere noch mehr Konsumenten weltweit zugänglich zu machen."

Hazy Jane, das süffige und fruchtige New England IPA von BrewDog, wurde in der Kategorie "New England IPA / Milkshake IPA" mit einer Goldmedaille und dem Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Mit seinem klassischen trüben Look und tropischen Noten steht Hazy Jane beispielhaft für das Talent von BrewDog, innovative moderne Craft-Biere zu schaffen und dabei Biere zu brauen, die unverkennbar, zugänglich und weltweit geschätzt sind.

Wingman, das sehr süffige Session IPA von BrewDog, wurde in der Kategorie "Session IPA" mit einer Goldmedaille und dem Scotland Country Winner Award ausgezeichnet. Indessen gewann das Punk IPA in der Kategorie "American Style IPA" eine Bronzemedaille, zumal dieses Bier den mutigen Ansatz von BrewDog zu Craft-Bier widerspiegelt.

Im Rahmen der World Beer Awards werden die besten Biere aus aller Welt in international bekannten Kategorien gekürt. Die zahlreichen Auszeichnungen für BrewDog unterstreichen die Qualität, Innovationskraft und Braukunst hinter einem Portfolio, das die Entwicklung des modernen Craft-Biers im Vereinigten Königreich maßgeblich geprägt und weltweit eine leidenschaftliche Fangemeinde gewonnen hat.

Die Anerkennung kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für BrewDog, da die Marke als Teil der globalen Craft-Bier- und Getränke-Plattform von Tilray Brands ihr nächstes Kapitel aufschlägt. BrewDogs Brautradition, Innovationsgeist, internationale Reichweite und weltweite Markenbekanntheit schaffen in Verbindung mit der Skalierung und der wachsenden Getränkeplattform von Tilray erhebliche Chancen, um neue Ideen zu beschleunigen, kontinuierliche Produktinnovationen zu unterstützen und noch mehr Menschen für die preisgekrönten Biere von BrewDog zu begeistern.

Über BrewDog

BrewDog hatte schon immer ein klares Ziel: Menschen dieselbe Begeisterung für großartiges Bier zu vermitteln, die auch uns antreibt. Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit 2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere. BrewDog wurde in Schottland gegründet und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen internationalen Märkten präsent ist. Die Zukunft von BrewDog wird weiterhin von den drei wichtigsten Aspekten geprägt sein: Mensch, Umwelt und Bier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog in den sozialen Medien.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte Getränke.



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