EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Lang & Schwarz übernimmt P3 finance GmbH vollständig



25.08.2026 / 20:14 CET/CEST

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Düsseldorf, 25. August 2026 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat heute die bislang von der P3 group GmbH gehaltenen Anteile an der P3 finance GmbH vollständig erworben und ist damit alleinige Gesellschafterin des Unternehmens. Die Gesellschaft soll künftig unter dem Namen Lang & Schwarz Market Technologies GmbH firmieren. Die P3 finance GmbH wurde als gemeinsames Unternehmen von Lang & Schwarz und der P3 group aufgebaut. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Zusammenarbeit war die Entwicklung und der Betrieb des Handelssystems onelink, das seit August 2024 an der Lang & Schwarz Exchange sehr erfolgreich eingesetzt wird und uns das Wachstum der letzten Jahre technisch ermöglicht hat. Vor dem Hintergrund der veränderten Rahmenbedingungen haben sich beide Gesellschafter darauf verständigt, die gemeinsame Joint-Venture-Struktur zu beenden und die von der P3 group gehaltenen Anteile vollständig auf Lang & Schwarz zu übertragen. Die P3 group scheidet damit als Gesellschafterin aus der P3 finance GmbH aus. Mit der vollständigen Übernahme stehen künftig die Mitarbeiter sowie die vorhandene Technologie und Infrastruktur der P3 finance GmbH vollständig unter der Kontrolle von Lang & Schwarz. Wir schaffen dadurch klare Verantwortlichkeiten, erhalten die volle Handlungsfreiheit über die zukünftige Ausrichtung und Kostenstruktur der Gesellschaft und können diese an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Darüber hinaus verfügen wir über eine zusätzliche Lizenz als Wertpapierinstitut. Dies bietet potentielle Handlungsoptionen für Lang & Schwarz. Lang & Schwarz dankt der P3 group und den beteiligten Teams ausdrücklich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und den wichtigen Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft und ihrer technologischen Infrastruktur. Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit mehr als 50.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, Millionen von Retailkunden und langen Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.



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