Marcel Driessen verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Automobil- und Premium-Motorradbranche.

Die Ernennung unterstreicht das Engagement von TVSM, das Wachstum zu beschleunigen, die Markenpräsenz zu stärken und die internationale Präsenz in ganz Europa auszubauen.

Die TVS Motor Company (TVSM), Teil von TVS VENU und ein renommierter globaler Hersteller von Zwei- und Dreirädern, gab heute die Ernennung von Marcel Driessen zum Bereichsleiter Europa mit Wirkung zum 15. September 2026 bekannt, um ihre internationalen Geschäftsaktivitäten zu stärken und das Wachstum in wichtigen globalen Märkten zu beschleunigen. Marcel wird die nächste Expansionsphase sowohl für die Marke TVSM als auch für Norton Motorcycles in einer der strategisch wichtigsten Regionen des Unternehmens vorantreiben.

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Marcel Driessen, Division Head Europe, TVS Motor Company

Marcel wechselt mit mehr als drei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung in der Automobil- und Premium-Motorradbranche zur TVS Motor Company. Im Laufe seiner herausragenden Karriere hatte er leitende Positionen im Vertrieb und Management bei einigen der weltweit angesehensten Marken inne, darunter Yamaha, BMW Motorrad, Ducati, Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia und Henkel. Sein tiefgreifendes Verständnis des europäischen Marktes in Verbindung mit seiner umfassenden Branchenexpertise versetzt ihn in die Lage, die Wachstumsziele der TVS Motor Company in der gesamten Region erfolgreich voranzutreiben.

Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die TVS Motor Company ihre Organisation für das internationale Geschäft weiterentwickelt, um die Marktorientierung, Agilität und Kundennähe zu stärken und damit ihr Engagement für nachhaltiges Wachstum auf den globalen Märkten zu bekräftigen.

Peyman Kargar, President International Business bei der TVS Motor Company, sagte: "Europa stellt weltweit eine der spannendsten Wachstumschancen für die TVS Motor Company dar und bleibt ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen internationalen Strategie. Marcel bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Branchenkenntnissen, kaufmännischer Expertise und Führungserfahrung mit, die er in mehr als drei Jahrzehnten bei einigen der weltweit bekanntesten Mobilitätsmarken gesammelt hat. Sein tiefes Verständnis für europäische Verbraucher, Händlernetzwerke und Marktdynamiken wird entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere Präsenz weiter stärken, das Wachstum beschleunigen und eine stärkere, ambitioniertere Marke TVS Motor in der gesamten Region aufbauen können. Wir freuen uns sehr, Marcel in der TVS-Familie willkommen zu heißen."

Marcel Driessen, designierter Bereichsleiter Europa, sagte: "Es ist mir eine Ehre, in einem entscheidenden Moment der globalen Wachstumsreise zur TVS Motor Company zu stoßen. Das Unternehmen hat ein bemerkenswertes Engagement für Innovation, Qualität und Kundenorientierung bewiesen und gleichzeitig eine zunehmend starke internationale Präsenz aufgebaut. Europa bietet erhebliche Wachstumschancen, und ich freue mich darauf, eng mit unseren Teams und Partnern zusammenzuarbeiten, um die Marke weiter zu stärken, unsere Präsenz auszubauen und nachhaltigen Mehrwert für Kunden in der gesamten Region zu schaffen."

Im Rahmen der umfassenden Umstrukturierung des internationalen Geschäfts des Unternehmens, die auf eine stärkere Marktorientierung und Agilität abzielt, wird Richard Tougeron, derzeit Bereichsleiter Europa, die Verantwortung als Bereichsleiter MENA Asien (Naher Osten GUS, Nordafrika und Asien) übernehmen. Von Dubai aus wird er weiterhin das Wachstum und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in diesen strategisch wichtigen Märkten leiten.

Über TVS Motor Company

Die TVS Motor Company (BSE:532343 und NSE: TVSMOTOR), Teil von TVS VENU, ist ein weltweit renommierter Hersteller von Zwei- und Dreirädern, der sich mit vier hochmodernen Produktionsstätten in Indien und Indonesien für Fortschritt durch nachhaltige Mobilität einsetzt. Verwurzelt in unserer 100-jährigen Tradition aus Vertrauen, Wert und Leidenschaft für unsere Kunden, ist das Unternehmen stolz darauf, durch innovative und nachhaltige Prozesse international anerkannte Produkte von höchster Qualität herzustellen. TVS Motor ist der einzige Zweiradhersteller, der den renommierten Deming-Preis gewonnen hat. Unsere Produkte sind in ihren jeweiligen Kategorien führend in den J.D. Power IQS- und APEAL-Umfragen. Wir wurden vier Jahre in Folge in der J.D. Power-Umfrage zur Kundenzufriedenheit auf Platz 1 gewählt. Unser Konzernunternehmen Norton Motorcycles mit Sitz in Großbritannien ist eine der emotionalsten Motorradmarken der Welt. Die TVS Motor Company ist bestrebt, in den 90 Ländern, in denen wir tätig sind, ein Kundenerlebnis der Extraklasse zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tvsmotor.com

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