Apple schickt zwei neue Desktop-Architekturen ins Rennen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der technologische Kontrast zwischen einem 2-Nanometer-Design und der Quad-Die-Bauweise definiert das Portfolio neu. Apple hat mit dem M6 und dem M5 Ultra zwei neue Prozessoren vorgestellt, die grundverschiedene technologische Ansätze für Desktop-Rechner verfolgen. Während das eine Modell auf hohe Effizienz im neuen Mac mini setzt, liefert das andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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