DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy beginnt mit Vorbereitungen für Aufstellung von Transformation of Industry als eigenständiges Unternehmen
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Siemens Energy AG: Siemens Energy beginnt mit Vorbereitungen für Aufstellung von Transformation of Industry als eigenständiges Unternehmen
München (pta000/25.08.2026/20:25 UTC+2)
Siemens Energy beginnt mit den Vorbereitungen für die rechtliche und operative Verselbstständigung seines Geschäftsbereichs Transformation of Industry. Ziel ist die Schaffung eines starken und unabhängigen Unternehmens für industrielle Energielösungen. Die künftige Aufstellung soll Transformation of Industry mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen - von der Hereinnahme externer Investoren bis hin zu einer möglichen Kapitalmarkttransaktion. Siemens Energy beabsichtigt die Entkonsolidierung des Bereichs bei gleichzeitiger Beibehaltung einer wesentlichen Minderheitsbeteiligung zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787682300125 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 14:25 ET (18:25 GMT)