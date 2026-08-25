Kostenlose Eintrittskarten für Fachkräfte des öffentlichen Dienstes, neue Tageskarten sowie niedrigere Preise für alle Ticketarten machen die Londoner Konferenz einem breiteren Publikum zugänglich.

Safe Software (Safe), Entwickler von FME, der einzigen "All-Data, Any-AI"-Integrationsplattform für Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass die Anmeldung für die "Peak of Data and AI 2027", seine globale Konferenz für Fachleute aus den Bereichen Daten und KI, nun möglich ist. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. März 2027 im QEII Centre in London, Großbritannien, statt.

Diese Meldung knüpft an die Ankündigung von Safe vom März 2026 an, wonach London Gastgeber der alle zwei Jahre stattfindenden Konferenz sein wird, die zuvor bereits in Vancouver (Kanada), Bonn (Deutschland) und Seattle (Washington) stattfand und Teilnehmer aus Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus anzieht.

Parallel zur Öffnung der Anmeldung hat Safe eine überarbeitete Auswahl an Teilnahmepaketen eingeführt, die darauf abzielen, ein breiteres Spektrum an Fachleuten für die Veranstaltung zu gewinnen:

Freikarten für Fachkräfte aus dem öffentlichen Dienst und der Verwaltung aus allen Ländern

aus allen Ländern Tageskarten für Teilnehmer, die nicht an allen drei Tagen teilnehmen können

für Teilnehmer, die nicht an allen drei Tagen teilnehmen können Niedrigere Preise für alle Eintrittskartenarten, einschließlich des Zusatzangebots für Schulungen vor der Konferenz

Alle Teilnehmer haben zudem am ersten Abend der Konferenz Zugang zu einer kostenlosen KI-Schulung, unabhängig davon, welche Art von Eintrittskarte sie besitzen.

"Bei Peak ging es schon immer um die Gemeinschaft, die sich um diese Veranstaltung herum bildet, und je mehr Mitglieder dieser Gemeinschaft wir in den Saal holen können, desto besser ist die Veranstaltung für alle", sagte Don Murray, CEO und Mitbegründer von Safe Software. "Die Türen für Teams aus dem öffentlichen Sektor, für Menschen, die nur einen Tag Zeit haben, und für Organisationen jeder Größe zu öffnen, ist der sicherste Weg, um London 2027 zu unserem bisher besten Peak zu machen."

Auf dem dreitägigen Programm stehen mehr als 100 von FME-Anwendern geleitete Breakout-Sessions, Keynote-Vorträge im Plenum, Produktankündigungen sowie das "FME Basecamp" die zentrale Anlaufstelle der Konferenz für praktischen technischen Support und Networking. Dem Hauptveranstaltungstag am 8. März 2027 geht ein Partner Summit für zertifizierte Partner voraus. Die Ausschreibung für Vorträge läuft bis zum 29. September 2026.

Safe ist derzeit dabei, die Sponsoring-Pakete für das Jahr 2027 gemeinsam mit seiner Partnergemeinschaft fertigzustellen. Organisationen, die an einer Sponsoring-Partnerschaft für die Veranstaltung interessiert sind, können sich an events@safe.com wenden.

Der "Super-Early-Bird"-Preis gilt bis zum 29. September 2026. Um sich anzumelden, besuchen Sie bitte peakofdataandai.com.

Über Safe Software

Safe Software mit Hauptsitz in Surrey, British Columbia, ist der Entwickler von FME, der einzigen All-Data-Any-AI-Plattform. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 konzentriert sich Safe darauf, Daten zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen räumliche Daten, Big Data, Stream-Verarbeitung, Cloud-Migration, unstrukturierte Daten oder Business Intelligence betreffen Safe Software hilft Ihnen dabei, mehr Zeit damit zu verbringen, die Vorteile von Informationen zu nutzen, und weniger Zeit damit, sich mit ihnen herumzuschlagen.

Weitere Informationen unter safe.com.

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