Die neue Atlassian Marketplace-App verknüpft KI-Nutzungsdaten und menschlichen Arbeitsaufwand mit dem konkreten, von der KI unterstützten Jira-Issue und liefert den Führungskräften im Engineering-Bereich somit einen genauen Überblick darüber, welche Kosten die KI verursacht hat und welche Ergebnisse sie erzielt hat.

Tempo Software, ein Marktführer im Bereich der intelligenten Portfolio-Orchestrierung, hat heute die Einführung von Workforce Intelligence bekannt gegeben, einer App für den Atlassian Marketplace, die Engineering-Führungskräften einen genauen Überblick über KI-Aktivitäten auf Arbeitseinheitsebene im gesamten Unternehmen bietet. Dies ist die erste Attributionslösung, mit der sich der ROI von Produktivitätsergebnissen, die durch menschliche Mitarbeiter und KI erzielt werden, messen und überprüfen lässt. Workforce Intelligence verbindet menschliche und KI-Aktivitäten mit den jeweiligen unterstützten Jira Stories, Epics und Initiativen und zeigt anhand erfasster Leistungs- und Kostendaten auf, wie sich KI-Investitionen in konkrete Geschäftsergebnisse umsetzen lassen.

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Tempo Workforce Intelligence is a new Atlassian Marketplace app that connects AI usage, human effort, and cost directly to the Jira work it supports.

"Die meisten Unternehmen können Ihnen zwar sagen, wie viel sie für KI ausgeben, sie können diese Investitionen aber nicht im Hinblick auf die erzielten Ergebnisse einordnen. Tempo tut dies bereits seit Jahrzehnten für von Menschen erbrachte Arbeitsleistungen. Angesichts der zunehmenden Autonomie der KI-Systeme ist es nun unerlässlich, den Blickwinkel auf die gesamte moderne Belegschaft auszuweiten", so Vic Chynoweth , CEO von Tempo. "Führungskräfte aus den Bereichen Engineering und Operations benötigen kein weiteres Dashboard, das ihnen anzeigt, dass KI eingesetzt wird. Sie benötigen vielmehr eine genaue Dokumentation, die diesen Einsatz mit den von der KI erzielten Ergebnissen verknüpft, bis hin zu dem jeweiligen Jira-Ticket, an dem ihr Team gearbeitet hat. Genau das bietet Workforce Intelligence."

Workforce Intelligence ist die neueste Ergänzung der Intelligent Portfolio Orchestration-Suite von Tempo. Diese bislang einzigartige Atlassian Marketplace-App vereint Telemetriedaten der Inferenz-API, eine Kombination aus menschlicher Arbeit und KI-Einsatz sowie eine Kostenzusammenfassung in einer einzigen Arbeitsaufzeichnung. So erhalten Engineering-Führungskräfte verifizierte Daten darüber, welche KI-Tools eingesetzt werden, wie sich diese auf die Produktivität auswirken und welchen Nutzen sie im Verhältnis zu den Kosten erbringen. In einer Zeit, in der nicht einmal jede dritte Führungskraft im Technologiebereich den Wert der KI angemessen mit dem finanziellen Wachstum in Verbindung bringen kann, ist Workforce Intelligence die Antwort.

"Dank Observability können Sie nachvollziehen, ob ein Agent einwandfrei gearbeitet hat. Was Sie jedoch nicht erfahren, ist, wer diese Arbeit geleistet hat oder welche Kosten im Zusammenhang mit einem finanzierten Problem entstanden sind. Workforce Intelligence korreliert die Sitzung direkt mit dem Commit, sodass die Antwort überprüfbar wird. Es ist weder eine Punktzahl noch eine Ermessensentscheidung", so Shams Chauthani CTO von Tempo

Über Nutzungskennzahlen hinaus

Workforce Intelligence unterstützt Unternehmen bei der Beantwortung der Fragen, die Führungskräfte angesichts steigender Investitionen in KI zunehmend stellen:

Nutzen wir die richtigen KI-Tools?

Verbessert KI die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird?

Was kostet uns KI eigentlich und welchen Nutzen bringt sie uns?

Um diese Fragen zu beantworten, bietet Workforce Intelligence:

Einen einheitlichen Überblick über den Einsatz von KI und die Produktivität , einschließlich eines Vergleichs der Zykluszeiten zwischen KI-gestützter und nicht KI-gestützter Arbeit.

, einschließlich eines Vergleichs der Zykluszeiten zwischen KI-gestützter und nicht KI-gestützter Arbeit. Transparenz hinsichtlich der KI-Investitionen , Nachverfolgung der KI-Kosten, der aktiven Nutzer sowie der Ausgaben im Rahmen strategischer Initiativen.

, Nachverfolgung der KI-Kosten, der aktiven Nutzer sowie der Ausgaben im Rahmen strategischer Initiativen. Native Attribution innerhalb von Jira , die KI-Aktivitäten automatisch mit Arbeitsaufgaben, Stories und Epics verknüpft, ohne dass Entwickler ihre Arbeitsweise ändern müssen.

, die KI-Aktivitäten automatisch mit Arbeitsaufgaben, Stories und Epics verknüpft, ohne dass Entwickler ihre Arbeitsweise ändern müssen. Portfolioübergreifende Einblicke, die es ermöglichen, dass KI-Aktivitäten die Planung, die Ressourcenzuweisung und die Umsetzung im gesamten Unternehmen unterstützen.

"Attributionsdaten sind eine unverzichtbare Grundlage, aber allein sagen sie nichts darüber aus, ob ein Unternehmen tatsächlich einen echten Nutzen aus KI zieht. Was erfolgreiche Unternehmen von den weniger erfolgreichen unterscheidet, ist die organisatorische Bereitschaft: Schulungen, klare Nutzungsrichtlinien und Führungskräfte, die die Einführung koordiniert vorantreiben. Tools, die die tatsächlichen Ausgaben und Leistungsdaten mit Einblicken in diese Bereitschaft verknüpfen, gehen das richtige Problem an", so Chris Marsh, Research Director of Workforce Productivity Collaboration bei 451 Research von S&P Global.

Workforce Intelligence ist ab sofort auf dem Atlassian Marketplace verfügbar.

Über Tempo

Tempo Software ist der Marktführer für Intelligent Portfolio Orchestration (IPO) und bietet eine Plattform der nächsten Generation, mit der Unternehmen Mensch-KI-Teams steuern und bewerten können. Die preisgekrönte Lösungssuite von Tempo liefert Planungs- und Portfolioverantwortlichen die notwendigen Einblicke, um Strategie, Investitionen, Mitarbeiter und Umsetzung in Jira zu verknüpfen. Tempo genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, darunter Cisco, Airbus und Oracle, sowie von mehr als 350 globalen Lösungspartnern und ist ein führender Partner im Atlassian-Ökosystem. Erfahren Sie mehr unter Tempo.io.

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