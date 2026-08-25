Integriert über den Moody's Credit MCP-Server, sind zuverlässige Kreditratings, Analysen und Unternehmensdaten innerhalb der neuen branchenspezifischen KI-Lösung von Google Cloud für Finanzdienstleistungen verfügbar.

Die Moody's Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass ihre vernetzten Informationen nun über den Moody's Credit Model Context Protocol (MCP)-Server in "Gemini Enterprise for Financial Services" von Google Cloud verfügbar sind. Als Launch-Partner von "Gemini Enterprise for Financial Services" von Google Cloud bietet Moody's Finanzfachleuten, die auf der Plattform arbeiten, direkten Zugriff auf Kreditratings und Analysen von Moody's Ratings sowie auf von Moody's kuratierte Informationen zu Unternehmen, Organisationen und Risiken.

"Indem wir Finanzfachleuten überall dort, wo sie arbeiten, entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellen, helfen wir unseren Kunden, immer einen Schritt voraus zu sein da agentische KI die Arbeitsabläufe im Finanzsektor neu gestaltet", sagte Ana Meauta, Managing Director, Channel Sales Partnerships bei Moody's. "Mit 'Gemini Enterprise for Financial Services' können unsere Kunden direkt auf die vernetzte Intelligenz von Moody's zugreifen und so kontextbezogene, entscheidungsrelevante Daten berücksichtigen."

"Gemini Enterprise for Financial Services" ist die branchenspezifische KI-Lösung von Google Cloud, die speziell entwickelte Skills und Agenten gezielt mit den Datenquellen verbindet, die Finanzfachleute für komplexe Aufgaben nutzen. Der Moody's Credit MCP-Server bildet die Grundlage der Plattform und ermöglicht den direkten Zugriff auf Moody's-Inhalte auf Protokollebene. Dadurch basieren die KI-Ergebnisse auf vertrauenswürdigen, nachvollziehbaren Daten. Es sind keine maßgeschneiderten Integrationen erforderlich.

Da die Informationen von Moody's direkt in die Plattform integriert sind, können Finanzexperten KI-gestützte Recherchen und Analysen in einer Vielzahl von Kredit- und Risiko-Workflows nutzen von der Kreditanalyse und der Bewertung von Gegenparteien bis hin zur Überprüfung von Unternehmen und zur Marktforschung. So können Teams ihre täglichen Aufgaben zügiger erledigen, ohne ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen zu müssen.

"Indem wir die bewährten Finanzinformationen von Moody's direkt in Gemini Enterprise for Financial Services integrieren, ermöglichen wir Finanzfachleuten, komplexe Arbeitsabläufe reibungslos zu optimieren. Diese Integration stellt sicher, dass Teams direkt an ihrem Arbeitsplatz auf verlässliche, überprüfbare Daten zugreifen können, was die Analyse erheblich beschleunigt und gleichzeitig höchste Standards hinsichtlich Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit gewährleistet", sagte Satish Thomas, Vice President bei Google Cloud.

Durch die Integration wird die Partnerschaft zwischen Moody's und Google Cloud weiter ausgebaut. Dies spiegelt die übergreifende KI-Strategie von Moody's wider, seinen Kunden "Connected Intelligence" direkt in den Plattformen und Arbeitsabläufen bereitzustellen, die sie bereits nutzen. Jede Integration stellt einen neuen Zugangspunkt zu einem vernetzten System dar und liefert dieselben bewährten Informationen, auf die sich die Kunden von Moody's stützen, um fundierte Entscheidungen im Hinblick auf Risiken zu treffen.

Mehr erfahren Sie hier: https://www.moodys.com/web/en/us/creditview/blog/ai-partnerships.html.

Über die Moody's Corporation

In einer von zunehmend vernetzten Risiken geprägten Welt hilft Moody's (NYSE: MCO) den Kunden mit Daten, Erkenntnissen und innovativen Technologien dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und sich geschäftliche Chancen zu erschließen. Mit einer reichhaltigen Erfahrungsgeschichte auf globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie für ein sicheres und erfolgreiches Handeln benötigen. Mehr erfahren Sie unter moodys.com.

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Plänen und Aussichten für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb von Moody's in der Zukunft, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Derartige Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, geäußerten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und Moody's verpflichtet sich nicht (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen fortlaufend öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist. Faktoren, Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden ausführlicher beschrieben unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody's auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, oder in den hierin oder darin aufgeführten Materialien. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und Ungewissheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was sich wesentlich und nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260825427465/de/

Contacts:

Für Moody's Communications:

Joe Mielenhausen

Moody's Corporation

+1 212-553-1461

joe.mielenhausen@moodys.com