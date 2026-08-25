XRP Kurs heute bei 1,51 Dollar, ein Wert auf Binance warnt vor dem Rückschlag

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JPMorgan steht kurz vor einer Bewertung von einer Billion Dollar und wickelt Teile seines Tokenisierungsgeschäfts über das XRP Ledger ab. Fast zeitgleich schoss der XRP Kurs binnen einer Woche um rund 51 Prozent nach oben, und am 25. August steht der Token bei etwa 1,51 Dollar. Rund 1,2 Milliarden Dollar an Short-Positionen wurden dabei an einem einzigen Tag aus dem Markt gedrückt. Doch wie belastbar ist ein Anstieg, der zu großen Teilen aus geschlossenen Wetten besteht? Ein Wert auf Binance zeigt, dass die Lage deutlich fragiler ist, als die grünen Kerzen vermuten lassen.

XRP Kurs zwischen Treasury-Rückkäufen, Short-Squeeze und Rekordhebel

Der Anstieg begann nicht mit einer Krypto-Nachricht, sondern mit einer nüchternen Entscheidung des US-Finanzministeriums. Die Behörde hebt ihre Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen von zwei auf mindestens vier Milliarden Dollar je Operation an, wirksam ab dem 9. September und befristet bis zum 4. November. Die langfristigen Renditen fielen, der Dollar wurde schwächer, und der Token sprang von unter einem Dollar auf über 1,50 Dollar.

Laut crypto.news wurden binnen 24 Stunden rund 1,2 Milliarden Dollar an Shorts zwangsweise geschlossen, während große Adressen etwa 380 Millionen Token einsammelten. Parallel meldete JPMorgan über seine Blockchain-Einheit Kinexys eine abgewickelte Rücknahme eines tokenisierten Staatsanleihenfonds auf dem XRP Ledger, wie CoinDesk berichtete. Die Übertragung dauerte weniger als fünf Sekunden, doch ihr Kerngeschäft hat die Bank nicht auf das Ledger verlagert. Kinexys hatte zuvor bereits 1,2 Milliarden Dollar an tokenisierten Einlagen bewegt.

Die Kehrseite dieser Bewegung steckt in den Derivaten. Die geschätzte Hebelquote für XRP auf Binance liegt auf dem höchsten Stand seit Anfang 2026, und ein RSI über 80 mahnt zur Vorsicht. Der nächste Widerstand liegt bei 1,55 Dollar, die erste Unterstützung bei rund 1,41 Dollar. Schon eine kleine Gegenbewegung kann dann eine Kette von Liquidationen auslösen. Diese Rallye läuft also zu großen Teilen auf geliehenem Geld, und geliehenes Geld verschwindet schneller, als es gekommen ist.

Der XRP Kurs lebt vom Hebel, Pepeto sammelt still vor dem Binance-Listing

Genau hier trennt sich, wer eine Bewegung nur mitnimmt und wer sie von Anfang an besitzt. Während der Markt von Hebeln und Zwangsverkäufen getrieben wird, sammelt ein Vorverkauf still Kapital ein, das noch gar keinen öffentlichen Chart hat. Pepeto tritt in diese Rallye als Meme-Ökosystem ein, das Aufmerksamkeit von Beginn an in echten Wert umwandeln soll.

Der Mitgründer von Pepe hat die berühmte Zahl von 420 Billionen Token schon einmal in einen Vermögenswert von elf Milliarden Dollar verwandelt, und zwar ganz ohne Produkte im Hintergrund. Diesmal kamen die Produkte zuerst. PepetoSwap gibt den Haltern eine funktionierende Börse, die echtes Handelsvolumen erzeugt statt bloßer Ankündigungen. Dieses Volumen braucht Zufluss, deshalb holt eine Cross-Chain-Bridge Kapital aus anderen Netzwerken herein, und Kapital, das leicht ankommt, kommt in großen Beträgen.

Sicher wird der Vorverkauf dadurch, dass SolidProof jede Zeile der Verträge kontrolliert und bestätigt hat, noch bevor das erste Geld eingegangen ist. Genau deshalb sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token eingesammelt worden. Die Käufer haben den Code geprüft, die Werkzeuge gesehen und sofort zugegriffen.

Jede Ebene trägt die nächste, denn die Börse erzeugt Volumen, und die Bridge speist genau dieses Volumen. Dieses geprüfte Angebot trifft auf die volle Nachfrage einer Börse, sobald das erwartete Binance-Listing kommt. Wer jetzt bei Pepeto einsteigt, liegt unter dem Preis, den dieses Zusammentreffen setzen wird, und genau dieser Abstand ist der Grund, warum frühe Käufer auf diese Phase achten. Die Werkzeuge laufen, das Audit ist öffentlich, und offen bleibt nur die Frage, wer noch einsteigt, bevor sich das Fenster schließt.

Fazit

Der XRP Kurs hat gezeigt, wie schnell sich eine Bewegung entlädt. Die größten Gewinne gehen an jene, die schon vor den Schlagzeilen positioniert waren. Wer heute über die Rallye liest, hätte vergangene Woche gern bei 0,90 Dollar gekauft, denn seitdem hat der Kurs über 60 Prozent zugelegt. Der Pepeto-Vorverkauf füllt sich währenddessen weiter, so wie sich die vorherige Stufe früher als geplant gefüllt hat. Diesmal stehen eine funktionierende Börse, eine Bridge und ein öffentliches SolidProof-Audit hinter demselben Ansatz. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis vor dem Listing, und wer diese Phase verpasst, sieht ihn später nur noch im Rückblick.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum steigt XRP gerade so stark?

Wegen größerer Rückkäufe langlaufender US-Staatsanleihen und rund 1,2 Milliarden Dollar an zwangsweise geschlossenen Shorts. In sieben Tagen ergab das ein Plus von rund 51 Prozent auf etwa 1,51 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme-Ökosystem vom Mitgründer von Pepe, mit PepetoSwap als eigener Börse, einem Bridge-Zugang und einem öffentlichen SolidProof-Audit. Der Vorverkauf läuft vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.