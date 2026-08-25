SpaceX will einen neuen Weltraumbahnhof bauen, der jährlich tausende Raketenstarts ermöglichen soll. Kostenpunkt: 100 Milliarden US-Dollar. Die Bauarbeiten sollen 2027 beginnen, für 2029 wird der erste Start erwartet. Sieben Jahre lang hat SpaceX eigenen Angaben zufolge nach einem geeigneten Areal für seinen geplanten neuen Weltraumbahnhof gesucht. Einen Standort, der ausreichend Platz für die geplanten Startrampen und den benötigten Treibstoff bietet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n