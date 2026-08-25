Gatik, der Marktführer im Bereich des autonomen Lkw-Verkehrs, gab heute eine Finanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar bekannt, da die Nachfrage nach fahrerlosem Gütertransport in den Lieferketten von Fortune-50-Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittelhandel und Konsumgüter (CPG) zunimmt. Die Serie-D-Finanzierungsrunde wurde von der Qatar Investment Authority (QIA) und Koch Disruptive Technologies (KDT) angeführt, unter Beteiligung von Millennium Management, ARK Invest, Intact Private Capital und anderen.

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Gatik Announces Series D round

Gatik hat eines der kommerziell fortschrittlichsten Unternehmen im Bereich des autonomen Güterverkehrs aufgebaut, mit einem vertraglich vereinbarten Umsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar, 85.000 abgeschlossenen, vollständig fahrerlosen Transportaufträgen und einer Pünktlichkeitsrate von 99 im gesamten Betrieb. Die Lkw des Unternehmens befördern Güter über hochfrequentierte regionale Netzwerke zwischen Verteilzentren und Filialen und bieten Kunden damit eine zuverlässige Möglichkeit, Kapazitäten zu erweitern, das Serviceniveau zu verbessern und den Warenfluss aufrechtzuerhalten.

"Diese Finanzierungsrunde unter der Führung einiger der weltweit führenden Finanzinstitute ist eine klare Bestätigung der kommerziellen Führungsrolle von Gatik im Bereich des autonomen Güterverkehrs", sagte Gautam Narang, CEO und Mitbegründer von Gatik. "Wir haben Gatik auf der Grundlage echter Umsätze, einer starken Kundennachfrage und einer KI-gestützten autonomen Technologie aufgebaut, die sich tagtäglich in realen Lieferketten bewährt. Diese Finanzierungsrunde verschafft uns das Kapital, um schnell und diszipliniert zu skalieren, die weltweit größten Unternehmen zu bedienen und die Zukunft des autonomen Güterverkehrs zu gestalten."

"Autonome Gütertransporte verändern die globale Logistikbranche und machen sie effizienter und zuverlässiger", erklärte Abdulla Al-Kuwari, Head of Industrials bei QIA. "QIA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungsanbieter der nächsten Generation wie Gatik zu unterstützen, die die Zukunft der Frachtinfrastruktur mitgestalten."

"Wir sind seit langem davon überzeugt, dass der autonome Güterverkehr das Potenzial hat, die Effizienz und Zuverlässigkeit von Lieferketten zu verbessern", sagte Byron Knight, President von Koch Disruptive Technologies. "Was wir heute beobachten, ist, dass die Autonomie den Status einer vielversprechenden Technologie hinter sich lässt und in den realen kommerziellen Betrieb übergeht. Gatik hat einen praxisorientierten Ansatz für diesen Übergang aufgezeigt, und wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

Die jüngste Finanzierungsrunde wird Gatik dabei unterstützen, ein Modell weiter auszubauen, das auf einer der wirtschaftlich attraktivsten Anwendungsmöglichkeiten der Autonomie basiert: hochfrequente Regionalstrecken, die Distributionszentren und Geschäfte miteinander verbinden. Diese Strecken sind zeitkritisch, betrieblich komplex und unerlässlich, um die Regale stets gefüllt zu halten, da sich die Erwartungen der Kunden in Richtung eines schnelleren und besser vorhersehbaren Zugangs zu Alltagsprodukten verschieben.

"Der autonome Güterverkehr steht vor einem Wendepunkt, da künstliche Intelligenz und Robotik zusammenwachsen und das Ökosystem des Transportwesens grundlegend verändern", erklärte Cathie Wood, Gründerin, CEO und CIO von ARK Invest. "Die Unternehmen, die dauerhaften Wert schaffen, sind diejenigen, die bahnbrechende Innovationen in eine skalierbare kommerzielle Umsetzung umsetzen. Gatik hat gezeigt, dass der autonome Lkw-Verkehr die Experimentierphase hinter sich lässt und sich zu einem wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodell mit wachsender Akzeptanz bei den Kunden entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um die Zukunft des Güterverkehrs mitzugestalten."

"Wir diskutieren nicht mehr über das Potenzial des autonomen Lkw-Verkehrs. In diesem Bereich werden jene Unternehmen führend sein, die über bewährte Technologie, strenge Sicherheitsstandards und die betriebswirtschaftliche Disziplin verfügen, um in großem Maßstab zu agieren", sagte Justin Smith-Lorenzetti, Managing Director bei Intact Private Capital. "Gatik hat diese Grundlage im Laufe jahrelanger Tätigkeit innerhalb komplexer Kundenlieferketten geschaffen. Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde haben wir unser Engagement verdreifacht, getragen von der Überzeugung, dass Gatik über die nachweisliche Erfolgsbilanz, die Kundenakzeptanz und die technische Reife verfügt, um in Nordamerika eine führende Rolle im Bereich des autonomen Güterverkehrs einzunehmen."

Die KI-basierte AV-Technologie von Gatik wurde speziell für den autonomen Lkw-Verkehr auf Autobahnen und öffentlichen Straßen entwickelt. Die fahrerlosen Lkw des Unternehmens nutzen dynamische Routen, um Kunden dabei zu unterstützen, auf schwankende Nachfrage, Aktivitäten in Distributionszentren sowie Abhol- und Zustellbedürfnisse in gewerblichen Netzwerken zu reagieren.

Da bereits heute Dutzende fahrerlose Lkw in ganz Nordamerika im Einsatz sind, plant das Unternehmen, die Flotte in den kommenden Jahren auf Tausende zu erweitern.

WEITERE WICHTIGE STIMMEN VON INVESTOREN:

"Wir haben 2021 erstmals in Gatik investiert, da wir vom Potenzial des autonomen Güterverkehrs überzeugt waren, den Warentransport grundlegend zu verändern", erklärte Celeste Dauner, Managing Director von Koch Disruptive Technologies. "Seitdem haben wir beobachtet, wie Gatik diese Chance erfolgreich genutzt und durch eine gezielte, äußerst praxisorientierte Anwendung autonomer Technologien eine beträchtliche Größe erreicht hat. Unsere Entscheidung, in dieser Phase erneut zu investieren, spiegelt unsere Überzeugung vom Geschäftsmodell von Gatik und von den bedeutenden Zukunftschancen im Bereich des autonomen Güterverkehrs wider."

"Der autonome Lkw-Verkehr dürfte die Kosten für den Gütertransport deutlich senken und die modernen Lieferketten neu gestalten", sagte Tasha Keeney, Direktorin für Forschung im Bereich autonome Technologien und Robotik sowie Direktorin für Investitionsanalyse bei ARK Invest. "Gatik ist Vorreiter dieser Transformation, indem das Unternehmen autonome Fahrtechnologie in regionale Netzwerke einführt und damit Mehrwert für die Kunden schafft. Wir freuen uns sehr, Gatik dabei zu unterstützen, den autonomen Güterverkehr auszuweiten und die nächste Ära der Logistik mitzugestalten."

Über Gatik

Gatik ist im Bereich des autonomen Gütertransports tätig. Das Unternehmen setzt täglich fahrerlose Lkw für Fortune-50-Einzelhändler, Lebensmittelhändler und Konsumgüterhersteller ein und transportiert Güter zwischen Vertriebszentren und Filialen in Texas, Arizona, Arkansas und Kanada. Gatik kann in allen seinen Betriebsbereichen eine hervorragende Sicherheitsbilanz vorweisen und stützt sich dabei auf den Gatik Driver, ein skalierbares, interpretierbares KI-System, das speziell dafür entwickelt wurde, einen sicheren, konsistenten und hochfrequenten Gütertransport zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter gatik.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder die künftige finanzielle bzw. operative Entwicklung von Gatik. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen über mögliche oder erwartete zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien, Umsatzziele sowie Trends, von denen wir erwarten, dass sie sich auf unser Geschäft auswirken werden. Diese Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "vereinbart", "voraussehen", "glauben", "könnte", "kann", "sollte", "könnte", "möglicherweise", "planen", "möglich", "prognostizieren", "anstreben", "veranschlagen", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "werden", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und "geplant" enthalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung können von Mitgliedern unseres Vorstands oder unserer Geschäftsleitung auch mündliche oder schriftliche zukunftsgerichtete Aussagen abgegeben werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung. Diese Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren verbunden und unterliegen diesen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Gatik wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich der Fähigkeit von Gatik, seine Wachstumspläne umzusetzen, etwaige Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Regelungen oder Geschäftspraktiken, denen Gatik infolge einer durch die Finanzierung bedingten Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit unterliegen könnte, einschließlich der Fähigkeit von Gatik, seine Wachstumsstrategien und Betriebspläne erfolgreich umzusetzen, die angestrebten annualisierten Vertragsumsätze zu erzielen, seinen bestehenden Kundenstamm weiter auszubauen, eine erweiterte Lkw-Flotte im Auftrag der Kunden zu konzipieren und einzusetzen sowie sich auf dem Markt für autonome Logistiklösungen zu diversifizieren und zu expandieren. Diese und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Jede in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage gilt ausschließlich zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussage. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Gatik jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Aktualisierungen oder Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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