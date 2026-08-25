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Der Solana Kurs steht am 25. August 2026 bei rund 101,84 Dollar und damit erstmals seit Februar über der Marke von 100 Dollar. Innerhalb von 24 Stunden legte SOL um 6,78 Prozent zu, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 59,4 Milliarden Dollar. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 27 Prozent. Getragen wird der Sprung von Kapital aus regulierten Produkten, das seit Tagen ohne Pause fließt. Ein einziger Fonds zieht rund 80 Prozent aller Zuflüsse in US Solana ETFs auf sich und knackte am 25. August die Milliardenmarke. Gleichzeitig stimmen die Validatoren über drei Vorschläge ab, die das Angebot an neuen Token verändern.

Solana Kurs verlässt die 202 Tage Spanne und trifft auf frisches ETF Geld

SOL hat die obere Kante einer Spanne durchbrochen, in der sich der Wert rund 202 Tage lang bewegt hat. Am Montag notierte der SOL Kurs noch über 94 Dollar, nachdem er in der Vorwoche 27 Prozent gewonnen hatte, wie Invezz berichtet. Am Dienstag folgte der Sprung über 100 Dollar und damit der höchste Stand seit Februar. Der Kurs liegt jetzt über dem 200 Tage Durchschnitt bei 92,67 Dollar und deutlich über dem 50 Tage Durchschnitt bei 79,04 Dollar.

Das Kapital dahinter kommt aus regulierten Produkten, denn die Solana ETFs verzeichneten an vier Handelstagen in Folge Zuflüsse von insgesamt 28,34 Millionen Dollar. Allein der Solana ETF von Bitwise nahm am 24. August 25 Millionen Dollar auf und kam damit auf 948 Millionen Dollar seit dem Start, wie Crypto Briefing berichtet. Einen Tag später überschritt dieser eine Fonds die Milliardenmarke. Fidelity und Grayscale kommen zusammen auf gut 315 Millionen Dollar.

Über dem Kurs entscheidet jetzt die Zone zwischen 100 und 102 Dollar. Ein klarer Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 112,52 Dollar, danach nennen mehrere Modelle 120 und 140 Dollar. Selbst dieses Ziel bringt nur rund 38 Prozent, denn ein Netzwerk mit 59 Milliarden Dollar Bewertung bewegt sich langsam.

Was der Solana Kurs beweist, kostet im Pepeto Vorverkauf einen Bruchteil

38 Prozent bis 140 Dollar sind das Maximum, das eine Bewertung von 59 Milliarden Dollar hergibt. Der Vorverkauf daneben startet bei einem Bruchteil dieser Größe und trifft auf dieselbe Rückkehr des Kapitals. Zwischen diesen beiden Rechnungen liegt der eigentliche Unterschied dieses Zyklus.

SOL zeigt gerade, was passiert, wenn ein Netzwerk seine Technik beweist und der Markt diesen Beweis einpreist. Pepeto verfolgt denselben Ansatz zu einem Bruchteil dieser Bewertung. Die Menge ist auf 420 Billionen Token begrenzt, und ein Verbrennungsplan ohne Pause nimmt jede Woche weitere Token aus dem Umlauf. Ein Angebot, das nur kleiner wird, belohnt Anleger, die jeden Dollar arbeiten lassen.

Genau das ermöglicht der KI Risiko Scorer, weil er jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg liest, bevor Kapital dem Risiko ausgesetzt wird. Ein bewerteter Handel muss danach sauber ausgeführt werden. Deshalb tauscht die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine jeden Token über jede Kette, ohne einen einzigen Cent aus der Position zu nehmen. Bewerten, tauschen und alles behalten. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Token hat diese Abfolge entworfen.

Der Einstieg ist abgesichert, denn SolidProof hat den kompletten Code des Projekts kontrolliert und freigegeben, noch bevor die erste Stufe des Vorverkaufs startete. Pepeto liegt bei 0,000000188 Dollar, 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt, und dieses Preisniveau endet mit dem Listing für immer. Wer vor dem erwarteten Binance Listing einsteigt, kauft noch zu den Bedingungen des Vorverkaufs. Der Abstand zwischen diesem Preis und dem ersten Kurs an der Börse ist der Bereich, in dem sich Kapital vervielfachen kann. Der langsamere Anstieg eines Netzwerks mit 59 Milliarden Dollar Bewertung folgt dagegen einer ganz anderen Rechnung.

Fazit

Der Solana Kurs bestätigt, dass Kapital in diesen Markt zurückkehrt. Große Ergebnisse entstehen aber selten dort, wo eine Erholung bereits vollständig eingepreist ist. Sie entstehen dort, wo der Markt erst nach dem Listing hinschaut, wenn der Vorverkauf geschlossen ist und der Börsenpreis zeigt, was frühe Anleger vorher wussten. Pepeto verbindet die Kraft eines Meme Tokens, gebührenfreie Werkzeuge und ein erwartetes Binance Listing in einem einzigen Einstieg. Eine Stufe früher einzusteigen verändert das Ergebnis, und wer sich bewegt, solange es den Preis des Vorverkaufs noch gibt, gehört zu den Wallets, auf die dieser Markt gerade zusteuert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie geht es mit SOL nach dem Ausbruch über 100 Dollar weiter?

SOL braucht zuerst einen klaren Tagesschluss über 102 Dollar. Gelingt er, nennen Analysten 112,52 Dollar und danach 120 sowie 140 Dollar. Scheitert der Ausbruch, rückt die Unterstützung bei 92,67 Dollar in den Blick.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als SOL?

Pepeto verbindet den Preis eines Vorverkaufs mit einem erwarteten Binance Listing und damit eine Vervielfachung, die ein Wert von 59 Milliarden Dollar nicht bieten kann. Die Zahlen dazu stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.