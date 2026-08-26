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Der Solana Kurs knackt am Dienstag, dem 25. August 2026, die 100-Dollar-Marke und räumt den wichtigsten Widerstand seit Februar aus dem Weg. In acht Handelstagen steht ein Plus von rund 39 Prozent. Der Auslöser kam aus dem Netzwerk selbst, denn Solana halbiert seine Blockzeit von 400 auf 200 Millisekunden. Gleichzeitig hat der erste Solana-Spot-ETF eine Milliarde US-Dollar an Zuflüssen überschritten. Doch der RSI steht bei rund 87 Punkten, tief im überkauften Bereich. Und SOL notiert weiterhin rund 65 Prozent unter dem Rekord vom Januar 2025. Was aus einer Bewertung von 58 Milliarden US-Dollar noch möglich ist, entscheidet die zweite Hälfte dieser Geschichte.

Solana Kurs überwindet 100 US-Dollar, während die ETF-Zuflüsse eine Milliarde überschreiten

Solana war am 25. August 2026 mit rund 6,2 Prozent Tagesplus der stärkste Wert unter den großen Krypto-Assets, wie finanzen.net berichtet. Der Coin notiert bei rund 100,49 US-Dollar, erstmals seit Februar über der Hunderter-Marke. Treiber ist die Halbierung der Blockzeit von 400 auf 200 Millisekunden, die den Transaktionsdurchsatz verdoppelt. Für ein Netzwerk, das von tatsächlicher Nutzung lebt, ist das ein struktureller Schritt, und der Markt preist ihn sofort ein.

Acht Tage zuvor lag der Kurs noch bei rund 72 US-Dollar. Die zweite Hälfte der Bewegung kommt von institutioneller Seite. Der erste US-Spot-ETF auf Solana aus dem Haus Bitwise hat nach Angaben von CoinMarketCap eine Milliarde US-Dollar an kumulierten Zuflüssen überschritten. Allein am Donnerstag flossen 14,59 Millionen US-Dollar zu, der höchste Tageswert seit drei Wochen.

SOL rangiert damit auf Platz sieben, bei rund 58 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, und genau diese Zahl ist die Grenze der Geschichte. Der nächste Widerstand liegt zwischen 109,71 und 118,75 US-Dollar, und InvestingHaven sieht für 2026 höchstens 150 US-Dollar. Selbst dieser Bestfall wären rund 50 Prozent, verteilt über Quartale, und wer ein Vielfaches sucht, muss dorthin schauen, wo noch keine Börse einen Preis gestellt hat.

Solana Kurs, Pepeto und der Unterschied zwischen Prozenten und Vielfachen

Ein Projekt, dessen erster Börsenpreis noch aussteht, rechnet nach einer anderen Formel. Es startet nicht bei 58 Milliarden US-Dollar, sondern bei null Börsenbewertung. Genau in diese Lücke stößt Pepeto, und zwar mit Werkzeugen statt mit Ankündigungen.

Während SOL unter bekannten Widerständen arbeitet, baut Pepeto das Börsenwerkzeug, das Vorverkaufs-Wallets in Positionen verwandeln soll, die über den Listing-Tag hinaus tragen. Das Projekt betreibt eine gebührenfreie Swap-Engine über mehrere Chains, mit der jeder Händler zwischen Token wechselt, ohne eine einzige Handelsgebühr zu zahlen. Weil diese Engine direkt in eine Cross-Chain-Bridge einspeist, wandern Werte in einem einzigen Schritt zwischen Blockchains statt in dreien. Jeder Swap läuft vor der Ausführung durch den Risiko-Scorer PepetoAI, sodass jede Position eine Gefahreneinstufung trägt, bevor der Händler einen einzigen Dollar einsetzt.

Das ist keine Liste von Funktionen, sondern ein geschlossener Kreislauf. Der Swap spart Geld, die Bridge spart Zeit und der Scorer bewahrt den Händler davor, in eine schlechte Position zu laufen. Jedes Teil macht das nächste stärker, weil keines davon allein so gut arbeitet. Und im Entwicklerteam sitzt bis heute derselbe Kopf, der den ursprünglichen Pepe gebaut hat.

Sicherheit entsteht hier vor allem dadurch, dass SolidProof die gesamte Codebasis vollständig überprüft und bestätigt hat, noch bevor der Vorverkauf für Käufer öffnete. Darauf führen Beobachter zurück, dass der Vorverkauf inzwischen 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 US-Dollar. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token hält die Rechnung fest, während die Nachfrage wächst. Mit der näher rückenden Binance Notierung steht dieser Preis auf seinem tiefsten Punkt. Danach stellt eine Börse den Kurs, und die Rechnung sieht anders aus.

Fazit

Der Solana Kurs hat mit dem Sprung über 100 US-Dollar geliefert, was ein Schwergewicht liefern kann. Offen bleibt die Größenordnung, nicht die Richtung. Die Frage beantwortet sich, sobald Sie diese Erholung mit dem vergleichen, was ein Vorverkauf vor dem Listing bietet. Shiba Inu machte 2020 aus 1.000 US-Dollar mehr als eine Million, und das entstand aus einer Position vor dem ersten Börsenpreis. Pepeto vereint drei Börsenwerkzeuge, ein SolidProof Audit und den Entwickler des ursprünglichen Pepe hinter dem Code. Sobald die Notierung live geht, ist der Vorverkaufspreis Geschichte, und die stärksten Einstiege dieses Zyklus werden nicht die sein, die Sie erwogen haben, sondern die, die Sie genommen haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum steigt Solana gerade?

Solana steigt, weil das Netzwerk seine Blockzeit von 400 auf 200 Millisekunden halbiert und die US-Spot-ETFs eine Milliarde US-Dollar an Zuflüssen überschritten haben.

Ist Pepeto jetzt eine gute Kryptowährung zum Kaufen?

Pepeto ist ein starker Vorverkaufseinstieg mit geprüften Werkzeugen und einer näher rückenden Binance Notierung. Das Projekt kombiniert Swap-Engine, Cross-Chain-Bridge und Risiko-Scorer in einem System. Den geprüften Vertrag sehen Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.