Dogecoin Kurs testet 0,094 Dollar, DOGE steigt 30 Prozent und bleibt 88 Prozent unter dem Rekord

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Der Dogecoin Kurs hat in sieben Tagen rund 30 Prozent zugelegt und nähert sich am Dienstag der wichtigen Marke von 0,094 Dollar. Die Spot-ETFs auf DOGE verzeichneten erstmals seit zwei Wochen positive Zuflüsse, während Bitcoin über 80.000 Dollar stieg. Trotzdem raten On-Chain-Daten und der Derivatemarkt nach dem schnellen Anstieg zur Vorsicht. DOGE notiert bei rund 0,0911 Dollar und liegt damit weiterhin 88 Prozent unter seinem Rekordhoch von 0,7376 Dollar. Die Frage lautet daher nicht, ob DOGE steigt, sondern wie weit ein Coin mit 14,1 Milliarden Dollar Bewertung überhaupt noch steigen kann.

Dogecoin Kurs im Test, was hinter der 30-Prozent-Rally wirklich steckt

Die vergangene Woche gehörte den Meme-Coins, und DOGE lief vorne mit. Am 22. August legte der Coin an einem einzigen Tag rund 17,7 Prozent zu. Am Dienstag notiert DOGE laut Coinbase bei 0,09106 Dollar, ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vortag, bei einem Handelsvolumen von 1,15 Milliarden Dollar.

Den Ausschlag gab die Rückkehr institutionellen Kapitals, von der DOGE überdurchschnittlich stark profitierte. Die Spot-ETFs auf Dogecoin sammelten am 20. August 654.000 Dollar ein, den größten Tageszufluss seit Mai 2026, nach 16 Tagen ohne jede Bewegung. Laut FXStreet verzeichneten die Fonds auch am Montag positive Zuflüsse, während im Derivatemarkt Long-Positionen über 3,16 Millionen Dollar liquidiert wurden.

Kurzfristig entscheidet die Zone um 0,094 Dollar über die nächste Richtung. Der Dogecoin Kurs steht dabei vor einer Frage, die keine Charttechnik beantwortet. Bei 14,1 Milliarden Dollar Bewertung müsste die Rückkehr an das Rekordhoch von 0,7376 Dollar über 100 Milliarden Dollar frisches Kapital anziehen. Das wäre eine Verachtfachung und ohne Zweifel ein solider Trade, dessen billigster Einstieg aber bereits vor Jahren vergeben wurde. Genau deshalb wandert ein Teil des Geldes von DOGE dorthin, wo dieselbe Geschichte noch am Anfang steht.

Dogecoin Kurs zeigt die Grenze, Pepeto steht dort, wo DOGE einmal stand

Die Geschichte von Dogecoin war nie eine Geschichte über Technik, sondern über Timing. Wer 2013 dabei war, brauchte kein Chartwissen und keine Analyse, sondern nur einen ausreichend frühen Einstieg. Genau dieses Muster suchen viele Anleger heute wieder, und ein Name taucht dabei besonders oft auf. Das Projekt, das derzeit die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist kein weiterer Meme-Klon. Es ist ein Presale mit funktionierenden Börsenwerkzeugen, die jeden Handel schützen, noch bevor das Listing überhaupt stattfindet.

Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine entfernt die Handelskosten vollständig und lässt jeden Token ohne Kosten über jede Kette wandern. Allein das verändert die Rechnung bei jedem einzelnen Handel, den ein Halter über einen ganzen Zyklus hinweg durchführt. Dabei bleibt es nicht, denn der PepetoAI-Risikoscanner bewertet jede einzelne Position in Echtzeit und zeigt das Risiko direkt an. So geht keine Wallet blind in einen schlechten Handel, und kein Kapital liegt in einem Vertrag, dem es nicht trauen kann. Dieser Schutz ist durch Belege gedeckt, die jeder Anleger am Markt selbst überprüfen kann.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind gesammelt, das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, und an der Spitze steht der Entwickler des ursprünglichen Pepe. Sicherheit liefert dabei SolidProof, denn die Prüfer haben den vollständigen Programmcode kontrolliert und bestätigt, bevor überhaupt ein Käufer Zugang zum Presale bekam. Mit dem näher rückenden Binance-Listing wird es den Einstieg zu 0,000000188 Dollar nicht mehr lange geben.

Der Dogecoin Kurs baute seine Legende auf einem Meme-Coin auf, der gegen jede Prognose Nullen strich. Pepeto trägt dieselbe virale Energie, dieselbe Geschwindigkeit in der Community, und dazu Börsenwerkzeuge, die DOGE nie besessen hat. Was heute im Presale-Preis steckt, verschwindet an dem Tag, an dem das Listing öffnet und die Börse den Kurs bestimmt.

Fazit

Der Dogecoin Kurs hat diese Woche bewiesen, dass Kapital in den Kryptomarkt zurückkehrt. Die größten Gewinne gehören dabei jenen Wallets, die sich zuerst bewegt haben. Shiba Inu zeigte, wie dieses Timing aussieht, als aus 1.000 Dollar im Jahr 2020 bis Ende 2021 über eine Million Dollar wurden. Ein Einstieg, eine Entscheidung, und eine Welle, die nichts belohnte außer der Tatsache, früh genug dabei gewesen zu sein. Pepeto bringt mehr mit als SHIB damals, echte Börsenwerkzeuge, ein abgeschlossenes Audit und ein näher rückendes Binance-Listing. Sobald das Listing live geht, ist der Presale-Preis Geschichte, und die stärksten Einstiege sind nicht die, über die man nachdachte, sondern die, die man nahm.

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Häufige Fragen zum Dogecoin Kurs

Wie entwickelt sich der Dogecoin Kurs aktuell?

Der Dogecoin Kurs notiert bei rund 0,0911 Dollar und testet die Zone um 0,094 Dollar, bleibt nach 30 Prozent Wochengewinn aber 88 Prozent unter dem Rekordhoch von 0,7376 Dollar.

Ist Pepeto derzeit ein interessanter Krypto-Presale?

Pepeto ist ein starker Presale mit funktionierenden Börsenwerkzeugen, einem SolidProof-Audit und einem erwarteten Binance-Listing, was ihn zu einem der aussichtsreichsten Einstiege dieses Zyklus macht. Bereits 10,38 Millionen Dollar sind gesammelt, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.