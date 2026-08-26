XRP Kurs heute: 47 Prozent in sieben Tagen, doch eine Zahl bremst jede 3 Dollar Prognose

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Der XRP Kurs ist innerhalb von sieben Tagen um mehr als 47 Prozent gestiegen und steht am 25. August 2026 bei rund 1,47 Dollar. Vor zwei Wochen rutschte derselbe Token noch unter einen Dollar und damit auf das tiefste Niveau des Jahres. Auch die Fonds kaufen wieder und nahmen allein am 24. August 13,82 Millionen Dollar auf. Genau deshalb kehrt eine alte Frage zurück, nämlich ob drei Dollar in diesem Zyklus noch realistisch sind. Die Antwort steckt weniger in der Stimmung als in der Marktkapitalisierung von 92,4 Milliarden Dollar. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wo XRP wirklich steht und welchen Umweg schnelle Wallets gerade nehmen.

XRP Kurs erholt sich vom Zyklustief und die XRP ETFs kaufen wieder

Der XRP Kurs liegt bei rund 1,47 Dollar und damit 47,3 Prozent höher als vor sieben Tagen, laut CoinGecko. Noch Mitte August notierte er kurzzeitig bei nur einem Dollar. In den vergangenen 24 Stunden gab der Kurs allerdings wieder um knapp zwei Prozent nach.

Auch die Fonds kaufen wieder, und das ist die wichtigere Nachricht, laut CoinDesk. Die XRP ETFs nahmen am 24. August 13,82 Millionen Dollar auf, während sämtliche gelisteten Produkte Zuflüsse verzeichneten. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 92,4 Milliarden Dollar, womit XRP auf Rang fünf steht. Standard Chartered nennt für dieses Jahr ein Kursziel von 2,80 Dollar.

Der Weg dorthin bedeutet nahezu eine Verdopplung, und rechnerisch müssten dafür rund 84 Milliarden Dollar an frischem Kapital in den Markt fließen. Das Projekt selbst steht stabil da, denn die Rechtslage ist geklärt und die Fonds sind live. Genau diese Größe ist aber auch die Grenze jeder XRP Prognose, und deshalb prüfen viele Wallets parallel, wo ein Einstieg sitzt, den die Masse noch nicht neu bewertet hat.

Die beste Presale Chance 2026

Pepeto: Was der XRP Kurs übersieht und Whale Wallets längst kaufen

Genau diese Rechnung ist der Grund, warum schnelles Kapital eine Stufe früher sucht. Der XRP Kurs bestätigt, dass Geld in den Markt zurückströmt. Während er aber jede Bewegung mit Milliarden bezahlen muss, füllt sich abseits der Börsen ein Presale, der noch keinen Listing Preis kennt. Die schnellsten Wallets nutzen dieses Signal, um sich eine Stufe früher zu positionieren.

Der Presale von Pepeto liegt inzwischen bei 10,38 Millionen Dollar bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar, während die Masse den großen Coins folgt. Jeder Einstieg zu diesem Preis trifft auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token, das Woche für Woche durch Burns kleiner wird. Die Cross Chain Bridge bewegt Werte zwischen Blockchains, sodass ein Halter nie an ein einzelnes Netzwerk gebunden ist. PepetoAI bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor auch nur ein Dollar eingesetzt wird.

Ohne die Bridge verliert die Bewertung ihren Sinn, denn Risiko zählt nur dann, wenn sich der Wert auch wirklich bewegen lässt. Und der Trader profitiert von dieser Bewertung nur dann, wenn auf das erkannte Risiko auch eine Handlung folgt. Nehmen Sie eines der beiden Teile heraus und das gesamte System steht sofort still. Der Architekt des ursprünglichen Pepe Token hat das entworfen.

Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Programmcode kontrolliert und jeden Vertrag freigegeben, bevor der Presale überhaupt startete. Pepeto füllt sich weiter zum Presale Preis, und ein bald erwartetes Binance Listing kommt Tag für Tag näher. Das Fenster zwischen diesem Preis und dem Listing ist genau der Ort, an dem die Anleger hinter dem XRP Kurs bisher nie gesessen haben. Es ist jetzt offen. Lange wird es das nicht mehr sein.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt, dass der Markt wieder erwacht, doch bei 92,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kostet jeder weitere Schritt enorm viel Kapital. Pepeto startet dagegen von 10,38 Millionen Dollar aus, einer Basis, die jede XRP Prognose so nicht kennt. Die Meme Kraft kommt von einer Marke, die der Architekt des ursprünglichen Pepe gebaut hat, und den Nutzen liefern laufende Werkzeuge, die jeden Trade absichern. Dazu kommt ein erwartetes Binance Listing, das jeden Token zum Presale Preis neu bewertet. Die Wallets, die sich bewegen, solange der Presale Preis noch existiert, entscheiden genau jetzt, denn der Listing Tag schließt den Einstieg endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch steht der XRP Kurs heute?

Bei rund 1,47 Dollar und damit 47 Prozent höher als vor sieben Tagen. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 92,4 Milliarden Dollar und XRP steht auf Rang fünf.

Ist Pepeto vor dem Listing ein guter Einstieg?

Pepeto hat bisher 10,38 Millionen Dollar an Presale Kapital angezogen, verfügt über laufende Werkzeuge und ein Audit von SolidProof. Ein Binance Listing wird erwartet. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.