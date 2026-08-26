Das gemeinsame Angebot verbindet Nutzungsmessung mit globalen E-Commerce-Kompetenzen und -Know-how und unterstützt Softwareunternehmen dabei, nutzungsbasierte Preisgestaltung in Direkt-, partnergeführten und hybriden Modellen zu skalieren.

Cleverbridge, ein globaler E-Commerce-Partner und digitaler Reseller für Software- und SaaS-Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit DigitalRoute bekannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, nutzungsbasierte und hybride Preismodelle weltweit einzuführen und auszubauen. Das kombinierte Angebot ermöglicht es Unternehmen, KI-Guthaben, Überschreitungen und andere verbrauchsabhängige Angebote schneller auf den Markt zu bringen, ohne einen neuen Abrechnungs- und E-Commerce-Betrieb von Grund auf aufbauen zu müssen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260825161991/de/

Cleverbridge and DigitalRoute are combining usage metering with global commerce infrastructure and services to help software companies bring new usage-based pricing models to market.

KI-Produkte und sich wandelnde Nutzungsmuster führen dazu, dass die Preisgestaltung bei Software über reine Lizenzen und feste Abonnements hinausgeht. Gutschriften, Nutzungskontingente, Überschreitungen und Hybridmodelle können neue Umsatzchancen schaffen, erfordern jedoch auch mehr zu messende Nutzung, mehr zu berechnende Gebühren und mehr zu verwaltende Kundenkommunikation. Ohne die richtigen Systeme und Prozesse müssen Vertriebsteams, Wiederverkäufer, die Finanzabteilung und der Support einen Großteil dieser Arbeit letztendlich manuell erledigen.

"Nutzungsbasierte Preisgestaltung sollte Wachstum schaffen, nicht mehr manuelle Arbeit", sagte Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. "Kunden sollten in der Lage sein, einfachere Käufe und Änderungen bei der Abrechnung online zu erledigen, während sich Vertriebsteams und Partner auf strategische Chancen konzentrieren können. Diese Partnerschaft trägt dazu bei, dies weltweit zu ermöglichen."

Die UsageCloud von DigitalRoute wird von mehr als 400 Unternehmen genutzt, darunter SAP, Rackspace und TELUS, und wandelt Produktaktivitäten aus verschiedenen Quellen in verlässliche Nutzungsdaten um. Cleverbridge unterstützt Softwareunternehmen dabei, diese Angebote in über 240 Märkten zu monetarisieren, zu verkaufen und zu skalieren. Dabei übernimmt das Unternehmen die Abwicklung von Abrechnung, Zahlungen, Steuern, Compliance und Kundensupport und hilft seinen Kunden gleichzeitig, global zu expandieren, die Konversionsrate zu verbessern und die Kundenbindung langfristig zu stärken.

Die Partnerschaft ist darauf ausgelegt, Prepaid-Guthaben, inbegriffene Nutzungsmengen, Überschreitungen bei Postpaid-Verträgen und hybride Abonnements zu unterstützen. Sie kann neben bestehenden Abrechnungs- und E-Commerce-Systemen eingesetzt werden oder die Einführung neuer Produkte ohne separate Infrastruktur ermöglichen.

"Zuverlässige Nutzungserfassung ermöglicht eine nutzungsbasierte Preisgestaltung", sagte Kristine Andersen, Chief Revenue Officer bei DigitalRoute. "Cleverbridge bringt die globalen E-Commerce-Kompetenzen und das Fachwissen mit, die erforderlich sind, um diese Nutzung weltweit in Umsatz umzuwandeln, ohne dass Unternehmen ihre bestehenden Systeme ersetzen müssen."

Um ein nutzungsbasiertes oder hybrides Preismodell kennenzulernen, fordern Sie eine Demo an oder wenden Sie sich an das Cleverbridge-Team.

Über Cleverbridge

Als global tätiger Handelspartner und Digital-Reseller unterstützt Cleverbridge Software- und SaaS-Unternehmen bei der internationalen Skalierung durch Übernahme der Verantwortung für Einnahmenvorgänge wie Zahlungen, Abonnements, Steuern und Compliance-Vorgänge und Erbringen von Dienstleistungen zur Performance-Optimierung über den Kundenlebenszyklus hinweg. Von Selbstbedienungs- über vertriebsgeführte und partnergeführte bis zu hybriden Abläufen unterstützt Cleverbridge Unternehmen bei der Transformation ihrer Go-to-Market-Strategien zur Margensteigerung und zur Schaffung eines berechenbareren Wachstums.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet, ist heute auf über 240 Märkten tätig und unterhält Niederlassungen in Chicago, Austin, Köln, London und Singapur. Weitere Informationen unter grow.cleverbridge.com.

Über DigitalRoute

DigitalRoute ist ein Softwareunternehmen, das sich auf die Nutzungsmonetarisierung für Unternehmen spezialisiert hat. Seine UsageCloud-Software und seine Expertendienstleistungen sind speziell darauf ausgelegt, den Übergang zu modernen Nutzungsmonetarisierungsmodellen auf Unternehmensebene zu beschleunigen und diese zu operationalisieren mit vertrauenswürdigen, finanztauglichen Prozessen für jede Werteinheit: von der Nutzung und dem KI-Verbrauch bis hin zu Ergebnissen, API-Aufrufen, Tokens, Gutschriften und hybriden Modellen.

UsageCloud ist die Plattform zur Nutzungsmonetarisierung, die sechs umsatzkritische Funktionen vereint: Nutzungsdatenvermittlung, Nachverfolgung und Messung, Berechtigungssteuerung, Preisgestaltung und Bewertung, Automatisierung von Umsatzdaten sowie Nutzungsintelligenz. Zusammen decken sie den gesamten Lebenszyklus der Nutzungsmonetarisierung ab von hochpräzisen Nutzungsdaten bis hin zu verbuchten Umsätzen.

DigitalRoute wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von mehr als 400 Unternehmen weltweit aus den Bereichen KI, Software, Hightech, Telekommunikation, Medien, Fertigung und anderen digital geprägten Branchen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Contacts:

Gordon Knapp

gordon.knapp@cleverbridge.com

Kristine Andersen

Kristine.Andersen@digitalroute.com