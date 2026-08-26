Ethereum Kurs treibt ETH über 2.500 Dollar, doch der RSI bei 79 verrät die nächste Bewegung

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Der Ethereum Kurs ist innerhalb von sieben Tagen um rund 31 Prozent gestiegen, und ETH notiert am 25. August 2026 wieder über 2.500 Dollar. Vor einer Woche stand der Token bei etwa 1.900 Dollar und galt vielen Anlegern als abgehängt. Ausgelöst hat den Sprung eine der größten Auflösungen von Short Positionen der jüngeren Marktgeschichte, denn binnen drei Tagen wurden Wetten gegen den Markt über 1,69 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen. Gleichzeitig flossen fast 700 Millionen Dollar in amerikanische ETH ETFs, so viel wie seit rund zehn Monaten nicht mehr. Der RSI steht jetzt bei 79 und damit klar im überkauften Bereich.

Das Wichtigste in Kürze

ETH notiert bei rund 2.514 Dollar, nach etwa 1.900 Dollar vor einer Woche.

Fast 940 Millionen Dollar flossen im August in die amerikanischen ETH ETFs.

RSI bei 79, nächster großer Widerstand bei 2.750 Dollar.

Ethereum Kurs trifft auf 940 Millionen Dollar an ETH ETF Zuflüssen und einen überkauften Markt

ETH notierte am 25. August bei rund 2.514 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Mitte April, die Bewertung liegt wieder nahe 300 Milliarden Dollar. Der Anstieg begann mit der Rückeroberung der Marke von 2.000 Dollar, und laut FXEmpire zählte die folgende Welle an Zwangsverkäufen zu den zehn größten Liquidationen der Marktgeschichte. In die amerikanischen ETF Produkte flossen in der Woche bis zum 21. August rund 697 Millionen Dollar, im gesamten August nähern sich die Zuflüsse 940 Millionen Dollar.

Laut Blockonomi liegt der Widerstand jetzt bei 2.545 Dollar, danach folgen 2.750 und 2.868 Dollar. Bricht der Kurs über 2.750 Dollar, nennen die Analysten von FXEmpire ein Ziel von 3.300 Dollar, bei einer Korrektur gilt der Bereich um 2.200 Dollar als Landezone. Standard Chartered hält am Jahresziel von rund 4.000 Dollar fest. Dafür müsste der Marktwert allerdings von 300 auf 480 Milliarden Dollar steigen, und genau diese Rechnung führt viele Anleger zu Projekten, die ihre größte Bewegung noch vor sich haben.

Pepeto, das Projekt, das anders als der Ethereum Kurs seinen Lauf noch vor sich hat

Ein Kurs, der 31 Prozent in sieben Tagen zurückgelegt hat, lässt neue Käufer jeden Dollar dieser Bewegung mitbezahlen. Genau an diesem Punkt suchen erfahrene Anleger die Position, die ihren Lauf noch vor sich hat. Die besten Einstiege eines Zyklus entstehen, während der Markt über die nächste Bewegung einer Münze streitet, die längst gelaufen ist. Pepeto ist diesen Weg noch nicht gegangen.

Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine entfernt die Handelskosten vollständig, und die Cross Chain Bridge bewegt Token zwischen den Ketten, ohne Wrapping und ohne Zwischenhändler. Das ist keine Liste von Funktionen, sondern eine vollständige Handelsebene, die bereits läuft, bevor eine einzige zentrale Börse den Token gelistet hat. Der Presale von Pepeto steht bei 0,000000188 Dollar, und 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingezahlt.

Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Die erwartete Binance Notierung ist der Punkt, an dem aus dem Presale Preis dauerhaft ein Börsenpreis wird. PepetoAI liest das Risiko eines Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg und bewertet jede Position, bevor Kapital bewegt wird. Ein festes Angebot von 420 Billionen Token mit wöchentlichen Burns bedeutet, dass jeder vernichtete Token den Boden für jeden gehaltenen Token anhebt.

Die Burns enden auch nach der Notierung nicht. Gebaut hat das der Entwickler des ursprünglichen Pepe Token, und zwar von der Architektur an. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Preis, den der Tag der Notierung endgültig vom Tisch nimmt. Noch ist das ein Presale, und wer beide Bewertungen vergleicht, erkennt sofort, wo der Weg nach oben kürzer ist.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt gerade, wie schnell Kapital zurückkommt, sobald die Stimmung dreht. ETH benötigt für 60 Prozent Aufschlag 180 Milliarden Dollar mehr Marktwert, während ein Presale für dieselbe Bewegung nur einen winzigen Zufluss braucht. Große Adressen sind längst an anderer Stelle positioniert. Dasselbe Muster, das DOGE innerhalb von Monaten von einem Bruchteil eines Cents auf 45 Milliarden Dollar brachte, bildet sich erneut, und jede Runde, die sich füllt, bestätigt, was frühe Käufer bereits berechnet haben. Sobald die erwartete Binance Notierung startet, ist dieser Einstieg für immer verschwunden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie geht es mit ETH kurzfristig weiter?

Entscheidend ist der Widerstand bei 2.750 Dollar, ein Ausbruch darüber öffnet den Weg in Richtung 3.300 Dollar. Fällt ETH zurück, liegt die nächste Unterstützung nahe der 200 Tage Linie bei rund 2.200 Dollar.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als ETH auf diesem Niveau?

Pepeto bietet etwas, das kein Kursziel für Ethereum erreichen kann, denn Presale Preis, 10,38 Millionen Dollar an Einzahlungen und eine erwartete Binance Notierung ergeben einen Einstieg, der mit der Notierung verschwindet. Alle laufenden Zahlen dazu führt die offizielle Pepeto-Website.