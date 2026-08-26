Cardano Kurs springt 30 Prozent, doch warum bremst ausgerechnet 0,24 Dollar den Lauf?

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Cardano hat an einem einzigen Tag über 32.800 Transaktionen abgewickelt und damit einen neuen Rekord im eigenen Netzwerk aufgestellt. Der Cardano Kurs legte in sieben Tagen rund 30 Prozent zu und notiert am 25. August 2026 bei etwa 0,226 Dollar. Trotzdem hängt der ADA Kurs seit Tagen unter der Zone zwischen 0,23 und 0,24 Dollar fest. Am Montag gab ADA sogar wieder rund drei Prozent ab, weil Anleger Gewinne mitgenommen haben. Die Frage ist damit nicht mehr, ob die Erholung echt ist, sondern was sie einem Anleger heute noch bringt.

Cardano Kurs stoppt nach 30 Prozent Rally, ADA scheitert an der Marke von 0,24 Dollar

Laut CoinGecko notiert ADA bei rund 0,226 Dollar und liegt damit etwa 30 Prozent über dem Stand von vor sieben Tagen. Die Bewertung liegt damit wieder bei rund 8,5 Milliarden Dollar. Getragen wurde der Anstieg von echter Aktivität auf der Chain, denn die täglichen Transaktionen kletterten von rund 16.700 auf zuletzt 32.841 und markierten einen Rekord.

Institutionell bewegt sich etwas, denn T. Rowe Price hat ADA mit 0,44 Prozent Gewichtung in einen aktiven Krypto ETF aufgenommen. Das Upgrade der Dijkstra Ära ist zu 96 Prozent fertig, die erste Testphase steht aber erst im vierten Quartal an. Ein Modell von Meta AI nennt für das Jahresende 0,68 Dollar.

Laut FXStreet zeigte sich am Montag eine leichte Gegenbewegung, weil Anleger nach der Rally Gewinne mitgenommen haben. Vom Rekordhoch bei 3,09 Dollar im September 2021 trennen den Kurs immer noch rund 93 Prozent. Selbst das Ziel von 0,68 Dollar bedeutet nur ein Plus von rund 200 Prozent, und dafür veranschlagen die Modelle vier Monate. Genau dieser Deckel erklärt, warum der Blick vieler Anleger gerade woanders hängt.

Cardano Kurs gedeckelt, warum Pepeto genau an dieser Stelle ansetzt

Ein Netzwerk mit 8,5 Milliarden Dollar Bewertung braucht weitere 8,5 Milliarden Dollar, nur damit sich der Einsatz verdoppelt. Genau diese Rechnung führt viele Anleger gerade zu einer ganz anderen Klasse von Einstiegen. Wer jede Prognose zu ADA verfolgt, beschäftigt sich mit einer Münze, die für ihre alten Hochs noch einmal das Dreizehnfache braucht. Der Einstieg, der aktuell bei 0,000000188 Dollar liegt, wurde dagegen von keiner einzigen Börse bisher bewertet.

Der Swap Motor von Pepeto arbeitet ohne Gebühren und nimmt die Kosten für den Wechsel zwischen den Ketten komplett heraus. Für den Anleger heißt das, dass jeder eingesetzte Dollar weiter arbeitet, statt bei jeder Umschichtung in Gebühren zu versickern. Weil diese gebührenfreien Trades vorher durch den Risikoprüfer PepetoAI laufen, erhält jede Position in Echtzeit eine Note. Der Anleger sieht damit genau, worauf er sich einlässt, bevor sich ein einziger Token bewegt.

Diese Verbindung aus kostenlosem Handel und laufender Risikoprüfung erklärt, warum bereits über 10,38 Millionen Dollar in die Kasse des Vorverkaufs geflossen sind. Kapital in dieser Größe bewegt sich nicht auf Zuruf, sondern erst dann, wenn ein Audit vorliegt, und SolidProof hat jede Zeile der Verträge geprüft, bevor der Vorverkauf öffnete. Bei einem fest begrenzten Bestand von 420 Billionen Token wird kein Anteil, der heute in eine Wallet wandert, jemals verwässert. Geführt wird das Projekt vom Architekten des ursprünglichen Pepe, und die viralen Mechaniken zielen genau auf das, was den ersten Pepe weltweit bekannt gemacht hat.

Ein geprüfter Vorverkauf, ein fester Bestand und ein früherer Binance Fachmann im Entwicklerteam ergeben zusammen die Art von Einstieg, aus der über einen Zyklus große Positionen entstehen. Pepeto läuft dabei keiner Erholung hinterher. Der Vorverkauf füllt sich, bevor die Notierung überhaupt öffnet. Genau das wird die Notierung bepreisen.

Fazit

ADA hat zwei starke Argumente, nur ändern sie nichts an der Größe der Bewertung. Die Debatte um den Cardano Kurs endet in jedem Zyklus gleich, denn große Werte liefern ruhige Renditen, während die entscheidenden Einstiege aus Projekten kommen, die noch niemand bewertet hat. Als Shiba Inu 2020 startete, wuchs eine Position von 1.000 Dollar bis zum Hoch 2021 auf 173 Millionen Dollar. Pepeto trägt ein SolidProof Audit, einen festen Bestand und den Architekten des ursprünglichen Pepe, also die Bedingungen von damals mit echten Werkzeugen. Sobald die Binance Notierung live geht, ist dieser Vorverkaufspreis für immer Geschichte. Die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nicht die, über die Sie nachgedacht haben, sondern die, die Sie genommen haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die ADA Prognose für 2026?

Die Modelle nennen für das Jahresende 0,68 Dollar, in einer Spanne von 0,55 bis 0,85 Dollar.

Ist Pepeto aktuell ein besserer Einstieg als ADA?

Pepeto bietet einen Einstieg im Vorverkauf, der von einem SolidProof Audit getragen wird und auf eine bevorstehende Binance Notierung zuläuft, die den heutigen Preis dauerhaft schließt. Sämtliche Angaben zum Vorverkauf stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.