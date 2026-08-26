Inflation über 3 % und die Welt gerät aus den Fugen! Speziell die Notenbanken stecken dabei in einer Zwickmühle, da sie die Zinsen zur Inflationsbekämpfung nicht unbegrenzt senken können, ohne das globale Finanzsystem zu gefährden. Gleichzeitig erreicht die Staatsverschuldung in vielen Industrienationen historische Höchststände, was das Vertrauen in ungedeckte FIAT-Währungen langfristig massiv untergräbt. In diesem fragilen wirtschaftlichen Umfeld rückt Gold wieder als ultimativer sicherer Hafen und bewährter Schutz vor Kaufkraftverlust in den Mittelpunkt. Kluge Investoren erkennen die Zeichen der Zeit und schichten Kapital gezielt in den Edelmetallsektor um, um ihr Vermögen abzusichern. Dabei bieten Großproduzenten wie Barrick Mining oder Newmont durch ihre effiziente Kostenstruktur und starke operative Basis eine solide Verankerung im Depot und zahlen auch noch eine üppige Dividende. Für risikobewusste Anleger, die nach überproportionalem Wachstumspotenzial suchen, bieten kleinere Explorer wie Lahontan Gold eine spannende Ergänzung. Wir rechnen nach!
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA06849F1080,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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