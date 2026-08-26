XRP Prognose am 25. August 2026 nach 47 Prozent Wochenplus und Rücksetzer auf 1,47 Dollar

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Die XRP Prognose muss diese Woche mit zwei gegensätzlichen Zahlen arbeiten. XRP legte binnen sieben Tagen 47 Prozent zu und stieg von rund einem Dollar auf ein Zwischenhoch bei etwa 1,70 Dollar. Am 25. August steht der Kurs wieder bei 1,47 Dollar, ein Minus von rund 1,9 Prozent binnen 24 Stunden. Ein solcher Rücksetzer nach einer derart schnellen Rally stellt jede Rechnung infrage, die vom aktuellen Niveau ausgeht. Bleibt die Erholung tragfähig, oder war das bereits der obere Rand dieser Bewegung? Die Antwort hängt an einer Zahl, die kaum jemand beachtet.

XRP Prognose zwischen 1,45 Dollar und dem Angebot aus der Treuhand

Laut CoinGecko notiert XRP bei 1,47 Dollar und kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 92,4 Milliarden Dollar, was Rang fünf bedeutet. Innerhalb eines Tages pendelte der Kurs zwischen 1,45 und 1,54 Dollar bei einem Handelsvolumen von etwa sechs Milliarden Dollar. Dieses Volumen legte binnen eines Tages um 16 Prozent zu, was auf hohe Aktivität in beide Richtungen hindeutet. Auf Wochensicht steht ein Plus von 47,3 Prozent, vom Allzeithoch bei 3,65 Dollar trennen den Kurs weiterhin rund 60 Prozent. Im Umlauf sind knapp 63 Milliarden der insgesamt 100 Milliarden Token, und dieses Angebot bremst den XRP Kurs bei jeder Aufwärtsbewegung.

Die Rally hatte klare Auslöser. Am 24. August flossen 13,82 Millionen Dollar in die XRP Spot ETFs. Laut BTC-ECHO ist der August mit einem Plus von 38 Prozent der stärkste Monat seit Januar 2025. Gleichzeitig lag der RSI in der Spitze über 80, was auf einen überkauften Markt und auf Gewinnmitnahmen hindeutet. Die Zone zwischen 1,65 und 1,70 Dollar hat sich als Widerstand herausgestellt, darunter gilt die Marke von 1,40 Dollar als Prüfstein für die Bullen.

Fällt ein Tagesschluss unter 1,42 Dollar, hält dieselbe Analyse einen Rückgang bis 1,2588 Dollar für möglich. Die eigentliche Bremse liegt jedoch im Angebot, denn Ripple gibt monatlich 200 bis 400 Millionen Token aus der Treuhand in den Markt, während alle sieben ETFs zusammen nur rund 109 Millionen aufnehmen. Bei mehr als 90 Milliarden Dollar Marktwert braucht jeder Kurssprung Milliarden an frischem Kapital. Selbst das Basisziel der XRP Prognose von 1,77 Dollar zum Jahresende bringt vom heutigen Niveau rund 20 Prozent. Genau deshalb wandert das schnellste Geld dorthin, wo die Bewertung noch klein genug für eine echte Vervielfachung ist.

Pepeto bringt Kapital dorthin, wo die Gelegenheit gerade lebt

Wenn eine Bewertung von 92 Milliarden Dollar jede XRP Prognose deckelt, verschiebt sich die Frage von der Richtung hin zur Größenordnung. Pepeto setzt genau dort an, denn der Gedanke hinter dem Projekt ist einfach und hart und dreht sich um eine einzige Aufgabe, den Schutz des Händlers.

Die Cross Chain Bridge trägt Kapital auf jene Kette, auf der die Gelegenheit gerade lebt. In dem Moment, in dem dieses Kapital ankommt, übernimmt der PepetoAI Risk Scorer und bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor ein einziger Dollar gebunden wird. Freie Bewegung ohne Schutz verbrennt Wallets, und Schutz ohne Bewegung lässt die Gelegenheit verstreichen. Pepeto schließt diesen Kreis, und genau dieser Schluss macht aus einem Meme Coin eine arbeitende Infrastruktur.

Das Angebot dahinter soll kleiner werden, denn wöchentliche Burns ziehen laufend Token aus dem Verkehr. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, geführt wird der Aufbau von dem Kopf hinter dem originalen Pepe Coin, und an seiner Seite arbeitet ein ehemaliger Binance Experte. Der Code der Verträge wurde von SolidProof vollständig geprüft und ohne Beanstandung freigegeben, noch bevor der erste Käufer Zugang zum Angebot erhielt, was Anlegern eine Kontrolle abnimmt, die sie selbst nicht leisten könnten. Inzwischen liegen mehr als 10 Millionen Dollar im Vorverkauf, und jeder weitere Dollar kauft heute das, was der Handelsstart später neu bewerten dürfte.

Für einen Vorverkauf vor der angestrebten Notierung an Binance liegt der Maßstab woanders, weil hier keine 90 Milliarden Dollar bewegt werden müssen. Diese Lücke entscheidet, welches Depot in dieser Marktphase wirklich wächst, und sie schließt sich mit dem ersten Handelstag.

Fazit

Die XRP Prognose kreist weiter um dieselben Zahlen, und jedes Ziel zwischen 1,50 und 1,77 Dollar trägt die Grenze, die ein Marktwert von 92 Milliarden Dollar setzt. Pepeto steht an einer völlig anderen Stelle, denn hier treffen Meme Energie, börsenreife Werkzeuge, ein schrumpfendes Angebot und ein Notierungstermin in einem einzigen Fenster zusammen. Zwanzig Prozent bei XRP und ein mögliches Vielfaches im Vorverkauf sind nicht dieselbe Rechnung, und wer heute kauft, entscheidet, auf welcher Seite er steht. Wer den Einstieg nimmt, bevor die Notierung ihn schließt, folgt genau der Rechnung, die dieser Artikel aufmacht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose?

Die XRP Prognose sieht im Basisfall 1,77 Dollar zum Jahresende 2026, ausgehend von einem Kurs von 1,47 Dollar und einem Wochenplus von 47 Prozent.

Warum wird Pepeto neben XRP genannt?

Pepeto bietet einen von SolidProof geprüften Vorverkauf mit einer Bewertung, die anders als bei XRP nach oben noch Spielraum lässt. Die offizielle Pepeto-Website finden Sie unter pepetocoin.com.