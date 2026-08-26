Solana Prognose heute, holt sich der SOL Kurs die 100 Dollar zurück

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Die Solana Prognose bekommt am Dienstag neuen Treibstoff, denn der SOL Kurs notiert bei rund 96,50 Dollar und liegt auf Wochensicht rund 26 Prozent im Plus. Mitte August lag der Kurs noch bei etwa 75 Dollar, und der Markt hatte die Erholung fast abgeschrieben. Bis Donnerstag stimmen die Validatoren über drei Vorschläge ab, die das Angebot dauerhaft verknappen könnten. Gleichzeitig sitzt eine Verkaufszone knapp über dem aktuellen Kurs und bremst jeden Ausbruchsversuch. Reicht der Rückenwind für den Ausbruch, oder kippt die Bewegung jetzt? Die Daten der letzten Stunden geben eine klare Richtung vor.

Solana Prognose zwischen Gebühren-Burn und frischen ETF-Zuflüssen

SOL wird aktuell bei rund 96,50 Dollar gehandelt und liegt damit etwa ein Prozent über dem Stand von gestern, was die Solana Prognose deutlich freundlicher aussehen lässt. Der Kurs kam von rund 75 Dollar Mitte August und markierte in der Vorwoche ein Hoch bei 101,86 Dollar. Seitdem arbeitet sich SOL in einer Tagesspanne von 93,33 bis 97,39 Dollar an der Marke von 100 Dollar ab, die schon mehrere Ausbrüche gestoppt hat. Die Liquidität für Liquidationen ballt sich nahe 96,30 Dollar, eine zweite Zone liegt bei etwa 93 Dollar.

Der wichtigste Termin der Woche läuft bereits, denn die Validatoren stimmen laut CoinDesk noch bis Donnerstag über drei Vorschläge ab. Zwei davon greifen direkt in das Angebot ein, indem sie die Inflation schneller senken und einen Teil jeder Gebühr verbrennen. Der tägliche Burn könnte dadurch von rund 650 SOL auf bis zu 9.000 SOL steigen, was etwa 800.000 Dollar pro Tag entspricht. Der dritte Vorschlag verankert eine Verfassung für das Netzwerk. Gewichtet wird nach hinterlegter SOL-Menge, sodass große Betreiber den Ausschlag geben.

Parallel kehrt institutionelles Geld zurück, denn die SOL-Fonds sammelten laut FXStreet in der Vorwoche 28,34 Millionen Dollar ein. Das war der stärkste Zufluss seit zwei Monaten. Der Wert tokenisierter Vermögenswerte auf Solana überschritt zudem erstmals vier Milliarden Dollar. Ein sauberer Tagesschluss über 100 Dollar würde den Weg Richtung 112,52 Dollar öffnen. Bei einem Netzwerk dieser Größe bleibt der realistische Gewinn allerdings im zweistelligen Prozentbereich. Wer nach dem hundertfachen Ertrag sucht, muss deshalb dorthin schauen, wo bisher überhaupt kein Börsenkurs existiert.

Pepeto bringt mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Brücke ein eigenes System an den Start

Solana zeigt gerade, was passiert, wenn ein Netzwerk funktionierende Werkzeuge liefert und das Angebot gleichzeitig knapper wird. Wer die Solana Prognose verfolgt, sucht genau nach dieser Mischung nun eine Stufe tiefer im Markt. Pepeto zieht Wallets an, weil dort jede Funktion die nächste speist.

Den Anfang macht PepetoSwap, eine eingebaute Börse, auf der Halter handeln, ohne das Ökosystem zu verlassen, sodass jede Transaktion die Nachfrage nach dem Token stützt. Die Cross-Chain-Brücke trägt diesen Wert anschließend auf andere Blockchains, sobald sich dort eine Gelegenheit zeigt. Kapital bleibt dadurch nicht liegen, während eine bessere Position vorbeizieht. Ein Werkzeug erzeugt die Nachfrage, das andere hält sie in Bewegung, und zusammen wird daraus ein System statt einer Wette. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat das Projekt aufgesetzt, und dieser Name brachte die erste Welle an Aufmerksamkeit.

Aufmerksamkeit wird allerdings erst dann zu Geld, wenn die Werkzeuge tatsächlich funktionieren, und genau das lässt sich hier bereits prüfen. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während andere Projekte an dieser Stelle noch reine Versprechen verkaufen. Die Verträge wurden von SolidProof geprüft, sodass jede Adresse vor dem Einstieg nachvollziehen kann, dass der gesamte Code bereits vor dem Start des Vorverkaufs offen lag. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und ist bewusst nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum offenen Markt. Ein erwartetes Binance-Listing würde ihn durch einen echten Marktkurs ersetzen, sobald der Handel beginnt.

Genau diese Lücke zwischen Vorverkaufspreis und Börsenkurs ist der Grund, warum frühe Halter überhaupt gewinnen können und warum jeder Tag vor dem Listing zählt. Wer die Details prüfen möchte, findet sie direkt bei Pepeto. Es fehlt am Ende nur noch das Listing, und darin liegt der ganze Punkt.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt stark, denn das Netzwerk liefert Tempo und bald ein knapperes Angebot. Bei einem Marktwert von rund 56 Milliarden Dollar bewegt sich SOL aber in Prozentschritten statt in Vielfachen. Frühe SOL-Käufer sagen bis heute denselben Satz, dass sie zögerten und gern mehr investiert hätten. Dasselbe Signal blinkt bei Pepeto, wo mehr als 10 Millionen Dollar mitten in der Marktangst zusammenkamen. Schon ein Bruchteil der SOL-Bewegung könnte von dieser Basis aus ein Vielfaches bedeuten. Wer vor dem Listing einsteigt, sichert einen Preis, den der Handelsstart löschen dürfte, und ein Verpassen könnte den Rest des Zyklus wehtun.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch kann die Solana Prognose 2026 gehen?

Bis 112,52 Dollar reicht die nächste Zielzone, sofern SOL über 100 Dollar schließt. Unter 96 Dollar droht ein Rücksetzer bis etwa 93 Dollar.

Warum wird Pepeto neben der Solana Prognose genannt?

Pepeto verbindet die eigene Börse PepetoSwap mit einer Brücke zwischen Blockchains und wurde vor dem Start von SolidProof kontrolliert. Der Vorverkauf liegt bei mehr als 10 Millionen Dollar, alle Details stehen auf pepetocoin.com.