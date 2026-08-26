DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. August

=== *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H (15:00 Investorenkonferenz) *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, VCI-Forschungspressekonferenz 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu "Future of payments: trends" *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,5% gg Vq 1. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,2% gg Vq 1. Veröff.: +6,2% gg Vq 1. Quartal: +3,6% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Teilnahme an Greensboro Chamber of Commerce Event *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q ===

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August 26, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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