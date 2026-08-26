DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASSPEICHER - Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat Gashändler aufgefordert, ihre Speicher zu füllen, sieht den Füllstand aber nur als einen Indikator unter mehreren. Die Gasversorgung Deutschlands sei nicht allein von den Speichern abhängig, sondern werde auch durch Pipelines und LNG gesichert, sagte Müller dem Handelsblatt. "Es ist auf den Weltmärkten ausreichend Gas verfügbar", sagte er. "Eine Aufgabe der Bundesregierung sehe ich bei der Vorsorge für unvorhersehbare Störungen der Versorgung. Das hat die Bundeswirtschaftsministerin in Form einer strategischen Reserve auf den Weg gebracht." (Handelsblatt)

ÜBERSCHULDUNG - Erst überschuldet, dann pleite: Die hohe Inflation macht immer mehr Privathaushalten zu schaffen. Der teilweise starke Anstieg der Lebenshaltungskosten könnte immer mehr deutsche Verbraucher in finanzielle Bedrängnis bringen. "Wir gehen davon aus, dass die Überschuldung in Deutschland 2026 weiter zunehmen wird", sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, dem Handelsblatt. Angesichts hoher Kosten und des schwachen Arbeitsmarktes sei ein weiterer "signifikanter Anstieg" möglich, sagte Hantzsch. Auch das Bundesverbraucherschutzministerium von Ressortchefin Stefanie Hubig (SPD) sieht die Entwicklung mit Sorge: Die mit dem Anstieg der Überschuldungsquote verbundenen Sorgen und Nöte der Menschen nehme man "sehr ernst", sagte eine Ministeriumssprecherin der Zeitung. (Handelsblatt)

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August 26, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)

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