Forschende greifen mit einer einfachen Methode erfolgreich medizinische KI-Modelle an und fordern Sicherheitsmaßnahmen - wenn auch nur für spezielle Fälle. Moritz Knolle von der Technischen Universität München (TUM) forscht im Rahmen seiner Doktorarbeit zur Sicherheit von Gesundheitsdaten - und entdeckte kürzlich eine Lücke, die Hacker mit einfachen Mitteln nutzen könnten. An der Untersuchung waren neben Knolles Kolleg:innen auch Teams des Imperial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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